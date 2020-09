Uuden Watch Series 6 -huippumallin alapuolelle julkaistiin edullisempi Watch SE -malli.

Apple esitteli tänään järjestämässään julkaisutilaisuudessa kaksi uutta älykelloa – edullisemman Watch SE:n sekä Watch Series 6:n.

Watch Series 6 -mallien kuoret ovat pysyneet muuttumattomana edeltäjämallista, mutta tarjolle tulee uusia väri-, viimeistely- ja rannekevaihtoehtoja. Kellon Always-on Retina-näytön kerrotaan olevan 2,5-kertaa edeltäjää kirkkaampi käden ollessa alhaalla, jonka myötä sen luettavuus auringonpaisteessa on huomattavasti parempi. Käyttäjä voi myös tehdä aiempaa enemmän asioita herättämättä näyttöä.

Series 6 -mallin sisällä on uusi kaksiytiminen S6-SiP-piiri (System in Package), jonka kehutaan olevan 20 % edellistä sukupolvea nopeampi. Kellosta myöskin löytyvä U1-siru tarjoaa Ultra Wideband -antennit, joita voidaan hyödyntää mm. uuden sukupolven digitaalisina autonavaimina. Uutta on myös jatkuva reaaliaikainen korkeustason mittaus. Akunkeston kerrotaan pysyneen samassa 18 tunnissa kuin edeltäjämallissa ja jopa parantuneen tietyissä paikannusta vaativissa tilanteissa, kuten sisä- ja ulkojuoksussa. Kello tukee pikalatausta ja latautuu täyteen 1,5 tunnissa.

Uusi WatchOS 7 -käyttöjärjestelmä tarjoaa mm. seitsemän uutta kellotauluvaihtoehtoa, kartan pyöräilynavigoinnin, Sirin kielikäännökset sekä perheen iPhonettomille Watch-käyttäjille suunnatun Family Setup -ominaisuuden. Terveysominaisuuksien puolella uusi Apple Watch tarjoaa uuden punaista, vihreää ja infrapunavaloa hyödyntävän veren happipitoisuussensorin (SpO2), unen seurannan, automaattisen käsienpesun tunnistuksen sekä uusia urheilutiloja.

Watch SE on Applen uusi edullisempi ja ominaisuuksiltaan karsitumpi kellovaihtoehto. Tiivistettynä se yhdistää viimevuotisen Series 5 -mallin designiin ja rautaan (S5-piiri) tämän vuoden Series 6 -mallin kiihtyvyysanturin, gyroskoopin, korkeusanturin, liikesensorit sekä mikrofonin. Vedenkestävä rakenne on 100 % kierrätysalumiinia.

Apple Watch SE:n suosituslähtöhinta Suomessa on 309 euroa ja se tulee saataville 22. syyskuuta. Mobiiliverkkoyhteyttä tukeva Cellular-malli maksaa 50 euroa lisää. Apple Watch Series 6:n hinnat alkavat puolestaan 439 eurosta ja Cellular-mallista joutuu pulittamaan 100 euroa ekstraa. Molempien mallien myynti alkaa 22. syyskuuta. Myös Series 3 -malli pysyy edelleen valikoimissa 229 euron hintaan.

