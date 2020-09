8. sukupolven iPad noudattaa tuttuja vanhoja linjoja, mutta iPad Airissa silmät vangitsee lähes koko etupuolen täyttävä näyttö ilman kotipainiketta.

Apple on pitänyt tänään virtuaalisen julkaisutilaisuuden, jossa jäätiin kuitenkin paitsi tyypillisesti tähän aikaan vuodesta päivittyvistä uusista iPhoneista. Sen sijasta tapahtumassa esiteltiin uutta iPadien ja Apple Watchien saralla.

Uuden sukupolven iPad Air lainaa iPad Pro -sarjan muotokieltä kamerakyhmyä lukuunottamatta ja taulutietokoneen katseenvangitsijana toimii uusi 10,9-tuumainen, lähes koko etupuolen täyttävä Liquid Retina -näyttö. TrueTone-teknologiaa tukevan näytön resoluutio on 2360×1640 (264 PPI, Pixels per Inch) ja se tukee laajaa DCI-P3-väriavaruutta sekä maksimissaan 500 nitin kirkkautta. Näyttöpaneeli perustuu IPS-teknologiaan. iPad Airin suorituskyvystä on vastuussa maailman ensimmäinen 5 nanometrin järjestelmäpiiri, Apple A14 Bionic.

Suuremman näytön ja kaventuneiden reunusten myötä kotipainikkeelle on heitetty hyvästit, mutta FaceID:tä uudessa iPad Airissa ei nähdä. Sen sijasta Apple on päättänyt integroida TouchID-sormenjälkilukijan taulutietokoneen virtapainikkeeseen. Tuntopisteellinen virtapainike on päällystetty safiirilasilla ja sen uuden sukupolven sormenjälkilukijan kerrotaan olevan paitsi aiempaa tarkempi, myös entistä nopeampi.

Positiivisena yllätyksenä Apple on lisäksi laajentanut USB Type-C -liitännän käyttöä iPad Pro -sarjasta myös iPad Airin puolelle.

iPad Airin tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm

Paino: 458 (Wi-Fi) tai 460 (Wi-Fi + LTE) grammaa

Näyttö: 10,9” 2360×1640 (264 PPI), IPS-paneeli

Järjestelmäpiiri: Apple A14 Bionic

Tallennustila: 64 tai 256 Gt

Takakamera: 12 megapikseliä (f/1.8), tukee 4K60-videokuvausta

Etukamera: 7 megapikseliä (f/2.0), tukee 1080p60-videokuvausta

Akku ja lataus: USB Type-C, 28,6 wattitunnin akku

iPad Airin lisäksi Apple julkaisi myös uuden 8. sukupolven iPadin. Uusi iPad ei tuo mukanaan suuria uudistuksia ulkonäköön, taulutietokoneen etupuolta koristavat jättimäiset reunukset sekä kotipainike. 2160×1620-resoluution Retina-näyttö on kooltaan 10,2-tuumainen ja se tukee 1. sukupolven Apple Pencil -stylusta.

8. sukupolven iPadin tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm

Paino: 490 (Wi-Fi) tai 495 (Wi-Fi + LTE) grammaa

Näyttö: 10,2” 2160×1620 (264 PPI), IPS-paneeli

Järjestelmäpiiri: Apple A12 Bionic

Tallennustila: 32 tai 128 Gt

Takakamera: 8 megapikseliä (f/2.4), tukee 1080p30- ja 720p120-videokuvausta

Etukamera: 1,2 megapikseliä (f72.4), tukee 720p-videokuvausta

Akku ja lataus: Lightning, 32,4 wattitunnin akku

8. sukupolven iPad -taulutietokoneet saapuvat myyntiin 18.9. alkaen 399 euron lähtöhintaan. 128 Gt:n tallennustila nostaa hinnan 499 euroon ja LTE-tuki kasvattaa hintaa 140 euroa tallennuskapasiteetista riippumatta. Värivaihtoehdot ovat tähtiharmaa, hopea ja kulta.

Uudet iPad Airit tulevat saataville lokakuun aikana. Airin lähtöhinta on 64 Gt:n tallennustilalla 679 euroa ja 256 Gt:n tallennustilalla 849 euroa. Myös iPad Airissa LTE-tuen mukaan ottaminen kasvattaa hintaa 140 eurolla. Värivaihtoehdoiksi on tarjolla tähtiharmaa, hopea, ruusukulta, vihreä ja taivaansininen.

Lähteet: Apple (1), (2)