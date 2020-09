Apple One -tilaus sitoo yhteen neljä ennestään tuttua palvelua yhden kuukausimaksun alle, kun taas vuoden loppuun mennessä Yhdysvalloissa lanseerattava Fitness+ on täysin uusi palvelu.

Apple on julkaissut tänään pitämässään Time Flies -tapahtumassa uusien Apple Watch -kellojen ja iPadien ohessa täysin uuden Fitness+ nimeä kantavan kuntoiluvideoiden tilauspalvelun ja useita vanhempia tilauksia yhteen sitovan Apple One -palvelun. Lisäksi Apple ilmoitti uusien iOS 14 -pohjaisten käyttöliittymien – iOS 14, Watch OS 7 ja tvOS 14 – tulevan saataville huomenna 16. syyskuuta. Applen uusiin mobiilikäyttöliittymiin olemme tutustuneet jo aiemmin erillisissä uutisissa niiden alkuperäisen julkaisujen yhteydessä, joten laajempaa katsausta kaivatessa niihin voi tutustua linkkien takaa.

iOS 14:n tapauksessa Apple teki uudessa julkistuksessaan historiaa – kyseessä on valmistajan ensimmäinen puhelinkäyttöjärjestelmä, joka tulee saataville ennen sillä varustettujen uusien iPhone-älypuhelinten julkaisua. Julkaisun kenties suurin ja näkyvin uutuus on tuki kotiruutuun asennettaville Widgeteille. iPadOS 14 tuo mukanaan käsialan tunnistuksen, joka mahdollistaa Apple Pencil kynällä mihin vain tekstikenttään kirjoittamisen. WatchOS 7:n myötä Applen älykellot tukevat unenseurantaa ilman ylimääräisten sovellusten asentamista. tvOS 14:n uudistuksia ovat muun muassa tuki kuva kuvassa -tilalle ja YouTuben 4K-videoille.

Apple One on Applen pakettitilaus valmistajan ekosysteemistä jo valmiiksi löytyville tilauspalveluille. Pakettiin kuuluvat valmistajan musiikin suoratoistopalvelu Apple Music, elokuvia ja tv-sarjoja suoratoistava Apple TV+, pelejä kuukausimaksulla tarjoava Apple Arcade sekä pilvitallennustilapalvelu iCloud. Tilauksesta tulee tarjolle kaksi vaihtoehtoa – Oma ja Perhe, joista ensiksi mainittu kustantaa 14,95 euroa kuukaudessa tarjoten 50 gigatavua tallennustilaa iCloudissa. Perhe-paketti puolestaan kasvattaa pilvitallennustilan kokoa 200 gigatavuun ja kustantaa 19,95 euroa kuukaudessa. Perhetilaus on myös mahdollista jakaa maksimissaan viiden muun henkilön kanssa Oma-tilauksen ollessa rajoitettu yhteen käyttäjään.

Uusi Fitness+ on Applen pelinavaus täysin uusille markkinoille. Kyseessä on tilauspalvelu, jonka kautta käyttäjä saa katsottavakseen ohjattuja kuntoiluvideoita. Tilauspalvelu toimii iPhone-, iPad- ja Apple TV -laitteilla ja osaa hyödyntää Apple Watch -älykelloista saatavaa liikuntadataa ja visualisoida sen suoraan puhelimen, tabletin tai television suuremmalle näytölle. Päätelaitteelta aloitettu treeniohjelma tunnistautuu puhelimeen kytkettyyn Apple Watchiin, joka osaa käynnistää tilanteeseen sopivan harjoittelun automaattisesti.

Applen uudet käyttöjärjestelmäpäivitykset tulevat siis saataville huomenna 16. syyskuuta, minkä lisäksi Apple One tilauspalvelu tulee saataville syksyn aikana. Fitness+-tilauspalvelun saatavuudesta Suomessa ei tällä hetkellä ole tietoa, mutta Yhdysvalloissa se tulee saataville vuoden loppuun mennessä 9,99 dollarin kuukausihintaan.

