Suomessa kahden saranan taittuvanäyttöistä älypuhelinta ei edelleenkään nähdä, vaan täkäläisten markkinoiden on Huawein suhteen tyytyminen Band 10 -älyrannekkeeseen ja FreeArc-nappikuulokkeisiin.

Kahdella saranalla kolminkerroin taittuva Mate XT -älypuhelin, jonka Huawei lanseerasi syksyllä Kiinassa suuren mielenkiinnon saattelemana, on löytänyt tiensä myös globaaleille markkinoille, joskaan ei Suomeen. Huawein puhelimia ei Suomessa kauppojen hyllyillä enää juuri näe, sillä niissä ei ole tarjolla Googlen palveluita. Sama koskee myös globaaleille markkinoille saapunutta uusinta MatePad Pro -tablettia. Sen sijaan uudet Band 10 -älyranneke sekä FreeArc-nappikuulokkeet saapuvat myyntiin myös Suomessa.

Koko mallinimeltään Huawei Mate XT Ultimate Design on markkinointipuheiden mukaan samanaikaisesti sekä maailman ohuin että näyttökooltaan suurin taittuvanäyttöinen puhelin, sillä ”tabletiksi” avattuna sen paksuus on vain 3,6 mm ja näyttökoko 10,2 tuumaa. Puhelimen UTG- eli ultra thin glass -tyyppinen OLED-näyttö yltää 90 hertsin virkistystaajuuteen, pääkameran tarkkuus on 50 megapikseliä ja kolmeen osaan jaetun akun yhteiskapasiteetti on 5600 milliampeerituntia. Maailmanlaajuisesti myyntiin tulevassa variantissa on 16 gigatavua RAM-muistia ja teratavu tallennustilaa ja sen käyttöliittymäksi kerrotaan Androidiin pohjautuva EMUI 14.2. Tarkempi ominaisuuslistaus löytyy syyskuun uutisestamme, joskin Kiinassa ja muualla maailmassa myytävien varianttien välillä saattaa olla pieniä eroja. Mate XT:n eurohinnaksi on kerrottu 3499 euroa.

Tuoreimmassa MatePad Prossa on 13,2-tuumainen ja 2,8K-resoluutiolla varustettu mattapintainen OLED PaperMatte -näyttö. Akun kapasiteetti on järeä 10 100 mAh ja pakettiin kuuluu myös Huawei Smart Magnetic Keyboard -näppäimistö. Koko komeus on 5,5 mm ohut ja painaa 580 grammaa. Uusinta MatePad Prota markkinoidaan tuottavaan työhön.

Suomen markkinoille Huawei tuo hyvinvoinnin seurantaan Band 10 -älyrannekkeen ja avoimen malliset FreeArc-nappikuulokkeet vuoden takaisten FreeClip-kuulokkeiden jalanjäljissä. Band 10 on hyvin kevytrakenteinen painaen vain 15 grammaa. Näyttöosan (1,47” AMOLED) paksuus on 9 mm ja useassa värissä tuleva rannekke on valmistettu ihoystävällisestä fluoroelastomeerista. Band 10 soveltuu erityisesti unenseurantaan, mutta tarjolla on myös esimerkiksi sykkeen, happisaturaation, stressitasojen, mielialan sekä kuukautiskierron seurantaominaisuuksia.

FreeArc-nappikuulokkeet ovat avoimen malliset aktiivisille ihmisille markkinoidut nappikuulokkeet, joiden luvataan pysyvän korvassa menossa kuin menossa. Korviin mukautumisessa auttaa ohut nikkeli-titaani-muistimetalliseoksesta valmistettu kerros korvakäytävän kohdalla. Kuulekkoiden muotoilu noudattaa jonkin verran viimevuotisten FreeClipien ”C-siltaa” ja suurin osa niiden pinta-alasta on ihoystävällistä nestekumia. Rakenteensa vuoksi kuulokkeissa ei täyttä vastemelutoimintoa ole, mutta puheluissa ne osaavat suodattaa ulkopuolisia ääniä kahden mikrofonin avulla per kuuloke. Äänentoisto hoituu 17 × 12 mm:n elementeillä sekä dynaamisella bassoalgoritmilla ja akunkestoa luvataan musiikkia kuunneltaessa 7 tuntia yhdellä latauksella ja yhteensä 28 tuntia täyteen ladatun latauskotelon kanssa. Korvaosa tukee kosketuskomentoja ml. pyyhkäisyt ylös ja alas äänenvoimakkuuden säätöä varten. Kuulokkeet tulevat väreissä musta, harmaa ja vihreä.

Sekä Band 10:n että FreeArcin saatavuus ja hinnoittelu Suomessa paljastetaan lähiaikoina.

Lähde: Huawei