Apple julkisti uuden iPhone 15 -älypuhelinmallistonsa USB-C-liitännällä varustettuna

iPhone 15 -malliston ehkäpä merkittävin uudistus on USB-C-liitäntä. Myös muotoilu ja kamerat ovat kokeneet uudistuksia kaikissa malleissa.

Apple on esitellyt hetki sitten Wonderlust-tilaisuudessaan uudet iPhone 15 -sarjan älypuhelimensa. Mallisto koostuu tuttuun tapaan neljästä vaihtoehdosta: 6,1- ja 6,7-tuumaisesta versiosta perus- ja Pro-sarjan malleista. Tämän vuoden mallien ehkäpä merkittävin uudistus on Lightning-liitännän vaihtuminen USB-C-liitäntään. Perusmalleissa sen nopeus on USB 2.0 -tasoa ja Pro-malleissa 10 Gbit/s USB 3.0 -tasoa. Kaikissa malleissa myös muotoilu on kokenut hienosäätöä pyöristetymmäksi ja kameratoteutusta on parannettu.

Uudet iPhone 15 Pro ja Pro Max tarjoavat titaanisen rakenteen ja värivalikoimaa on päivitetty materiaaliteemaan sopivaksi (luonnontitaani, sinititaani, valkotitaani, mustatitaani). Titaani on Applen mukaan 95 % kierrätettyä ja sisärunko 100 % kierrätettyä alumiinia. Edeltäjämallin teräsrunko oli siinä määrin painavampi, että paino on pudonnut molemmissa malliversioissa parisenkymmentä grammaa. Pro-malleissa täysin uusi ominaisuus on mykistyskytkimen korvannut Action-painike, jolla käyttäjä voi suorittaa erilaisia pikatoimintoja erilaisilla painalluksilla.

iPhone 15 Pro -mallit käyttävät uutta A17 Pro -järjestelmäpiiriä, jonka kehutaan parantavan prosessorisuorituskykyä 10 % , grafiikkasuorituskykyä 20 % ja tekoälysuorituskykyä kaksinkertaiseksi edelliseen sukupolveen nähden. RAM-muistin määrää Apple ei tuttuun tapaansa paljastanut. Pro Max -mallissa tallennustilan lähtötaso on nostettu 256 gigatavuun. USB-C-liitäntä tukee Pro-malleissa 10 Gbit/s nopeutta ja mahdollistaa mm. korkean tarkkuuden videon tallentamisen suoraan ulkoiselle tallennusmedialle. Apple kuitenkin mainitsi, että täyden nopeuden saaminen vaatii hyväksytyn kaapelin käyttöä.

Kamerapuolella pääkameran sensoria on parannettu ja se käyttää nyt entistä suurempia pikseleitä. Pääkameralla on nyt myös käytössä uusi 24 megapikselin oletuskuvakoko ja kamerasovellus tarjoaa oletuksena sensorirajauksella tehtävät 24, 28 ja 35 mm:n polttovälit pääkameralta. Pro Max -malli on saanut uudet tetra-prismaa käyttävän telekameran, joka tarjoaa 5x polttovälin pääkameraan nähden. Ultralaajakulma sekä Pro-mallin 3x telekamera ovat pysyneet samoina.

iPhone 15 Pro & Pro Max tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: Pro: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm Pro Max: 159,9 x 76,7 x 8,25 mm

Paino: Pro: 187 grammaa Pro Max: 221 grammaa

Rakenne: titaanirunko, Ceramic Shield -etulasi, erikoisvalmisteinen mattalasitausta, IP68 (6 metriä enintään 30 minuutin ajan)

Näyttö: Pro: 6,1″ OLED-näyttö, 1179 x 2556, 460 PPI, 120 Hz, 2000 nit peak Pro Max: 6,7” 1290 x 2796, 460 PPI, 120 Hz, 2000 nit peak

Apple A17 Pro -järjestelmäpiiri 2 suorituskyky-ydintä 4 energiatehokasta ydintä 6 grafiikkaydintä 16-ytiminen neural engine

128 Gt (vain Pro), 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt tallennustilaa

5G (sub-6 GHz), jossa 4×4 MIMO, Gigabit LTE,

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra Wide Band

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ja NavIC

Neloistakakamera: Pääkamera: 48 Mpix, 1,22 um pikselikoko, f1.78, 100% Focus Pixels, OIS Ultralaajakulma: 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,4 um pikselikoko, 120 asteen kuvakulma, f2.2, 100% Focus Pixels, makrokuvaus Telekamera: Pro: 12 megapikselin 3x-telekamera, 1,0 um pikselikoko, 77 mm kinovastaava, f2.8, OIS Pro Max: 12 megapikselin 5x-telekamera, 1,12 um pikselikoko, 120 mm kinovastaava, f2.8, tetra-prisma, sensor shift -vakautus

12 megapikselin etukamera, f1.9, Focus Pixels -tarkennus, Face ID -kasvojentunnistus

USB-C 3.0, 20 watin pikalataus (50 % 30 min), 7,5 W Qi-langaton lataus, 15 W MagSafe

iOS 17

iPhone 15 -perusmallien suurimpina mallikohtaisina uudistuksina ovat viime vuoden Pro-malleista tuttu Dynamic Island -näyttöreikä, uudistettu pyöristetympi muotoilu sekä myöskin viime vuoden Pro-mallistosta lainattu 48 megapikselin pääkamera, joka mahdollistaa myös häviöttömän 2x zoomin 12 megapikselin kuvakoossa. Näyttökoot ovat pysyneet 6,1 ja 6,7 tuumassa ja resoluutiot muuttumattomina, mutta pistemäinen maksimikirkkaus on kasvanut Pro-mallien kanssa yhtenevään 2000 nitiin. Virkistystaajuus on valitettavasti edelleen 60 hertsiä. Järjestelmäpiiri on päivitetty viime vuonna esiteltyyn A16 Bionic -malliin. Värivaihtoehtoja ovat pastellinsävyiset sininen, pinkki, keltainen, vihreä ja mustanharmaa.

iPhone 15 & 15 Plus tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: Pro: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm Pro Max: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm

Paino: Pro: 171 grammaa Pro Max: 201 grammaa

Rakenne: 75 % kierrätysalumiinirunko, Ceramic Shield -etulasi, värikyllästetty mattalasitausta, IP68 (6 metriä enintään 30 minuutin ajan)

Näyttö: Pro: 6,1″ OLED-näyttö, 1179 x 2556, 460 PPI, 2000 nit peak Pro Max: 6,7” 1290 x 2796, 460 PPI, 2000 nit peak

Apple A16 Bionic -järjestelmäpiiri

128 Gt, 256 Gt, 512 Gt tallennustilaa

5G (sub-6 GHz), jossa 4×4 MIMO, Gigabit LTE

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra Wide Band

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ja NavIC

Neloistakakamera: Pääkamera: 48 Mpix, 1,0 um pikselikoko, f1.6, 26 mm kinovastaava, 100% Focus Pixels, sensor shift -vakain Ultralaajakulma: 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 120 asteen kuvakulma, f2.4

12 megapikselin etukamera, f1.9, Focus Pixels -tarkennus, Face ID -kasvojentunnistus

USB-C 2.0, 20 watin pikalataus (50 % 30 min), 7,5 W Qi-langaton lataus, 15 W MagSafe

iOS 17

iPhone 15 -malliston ennakkomyynti alkaa 15. syyskuuta ja laitteet tulevat saataville viikkoa myöhemmin 22. syyskuuta. Laitteet toimitetaan Applen uusimmalla iOS 17 -käyttöjärjestelmällä. Laitteiden lähtöhinnat ovat Suomessa pääosin laskeneet edelliseen sukupolveen nähden ja ne ovat seuraavat:

iPhone 15: 989 euroa (128 Gt)

iPhone 15 Plus: 1139 euroa (128 Gt)

iPhone 15 Pro: 1249 euroa (128 Gt)

iPhone 15 Pro Max: 1499 euroa (256 Gt)

Lähteet: Apple (1)(2)