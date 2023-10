Apple kääntyi tukemaan right-to-repair -aloitetta koko Yhdysvalloissa

Jo vuosia aloitetta vastaan taistellut Apple oli hyväksynyt vastaavan lain jo kotiosavaltiossaan Kaliforniassa aiemmin tänä vuonna.

Yhdysvalloissa on taisteltu jo pitkään ns. right-to-repair -laista, joka pakottaisi laitevalmistajat tarjoamaan kaikille tahoille mahdollisuuden samoihin varaosiin ja työkaluihin reiluun hintaan. Nyt tälle taistelulle on tullut stoppi Applen osalta.

Apple on ilmoittanut kuluneen viikon tiistaina tukevansa Yhdysvaltojen right-to-repair -aloitetta, jota vastaan se on taistellut jo vuosien ajan. Right-to-repair on kuluttajien oikeuksia korjauttaa laitteensa itse tai missä haluaa tukeva laki, jolla Bidenin hallinto pyrkii estämään ylimääräiset maksut todellisten korjauskulujen päälle.

Yhtiö oli hyväksynyt kotiosavaltionsa Kalifornian vastaavan lain jo elokuussa ja nyt sitoutuu siis samaan koko maassa. Varaosia yhtiö on toimittanut ainakin joillekin itsenäisille toimijoille jo vuodesta 2019 lähtien, mutta diagnostiikkalaitteet ja muut viralliset työkalut ovat olleet aiemmin niiden tavoittamattomissa.

Apple on luvannut tuoda sekä varaosat, työkalut että kaikki tarvittavat dokumentit yhtiön puhelinten, tietokoneiden ja muiden laitteiden korjaamiseen sekä itsenäisten korjauspajojen että kuluttajien saataville. Yhtiön muuttuneen kannan toivotaan ajavan myös muita yritysjättejä tukemaan aloitetta. Yhdysvalloissa on arvioitu laitteiden korjausmahdollisuuksien parantamisen voivan säästää jopa 49,6 miljardia dollaria kuluttajien rahoja vuosittain samalla, kun se parantaisi itsenäisten toimijoiden kilpailuasemia ja vähentäisi maassa syntyvää elektroniikkajätettä jopa 7 miljoonaa tonnia per vuosi.

Lähde: Reuters