Applen MacBook Air -kannettavat liittyvät ”Staingate”-listalle

"Staingate" viittaa Applen MacBook-kannettavien Retina-näytöllisissä malleissa käytetyn näyttöpinnoitteen ongelmiin.

Apple on panostanut laitteidensa laatuvaikutelmaan merkittävästi perus ”markettimikroja” enemmän, mutta matkalle on mahtunut myös kompastuskiviä. Yksi näistä on vuonna 2015 alkanut ”Staingate”.

Staingate viittaa Applen joidenkin Retina-näyttöjen pinnoitteen kuluma- ja irtoamisongelmiin. Yhtiö myönsi ongelman olemassaolon jo 2015 ja käynnisti sitä varten erillisen korjausohjelman. Ohjelma on käynnissä edelleen ja virallisen listauksen mukaan siihen kuuluvat Retina-näytöillä varustetut Early 2015, Early 2016 ja Early 2017 12-tuumaiset Macbookit, 13-tuumaiset Early 2015, 2016 ja 2017 MacBook Prot sekä 15-tuumaiset Mid 2015, 2016 ja 2017 MacBook Prot.

MacRumors on saanut haltuunsa Applen valtuutetuille huoltopalveluilleen lähettämän muistion, jonka mukaan listaan on lisätty nyt myös MacBook Air. Valitettavasti tällä hetkellä ei ole varmuutta koskeeko se vain tiettyjä vai kaikkia Retina-näytöllisiä MacBook Air -malleja. Applen ensimmäinen Retina-näytöllinen Air löytyy Late 2018 -sukupolvesta, jonka jälkeen markkinoille on saatu myös Retina-näytölliset Mid 2019- ja tässä kuussa julkaistut Early 2020 -mallit.

Kerro kommenteissa oletko törmännyt MacBook-sarjojen kannettavallasi näytön pinnoitteen ongelmiin?

Lähde: MacRumors