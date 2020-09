Applen uusi A14 Bionic on maailman ensimmäinen 5 nanometrin järjestelmäpiiri

Applen uusi järjestelmäpiiri tulee ensimmäisenä käyttöön uudessa 4. sukupolven iPad Air -taulutietokoneessa.

Apple on pitänyt tänään virtuaalisen julkaisutilaisuuden, jossa tyypillisesti tähän aikaan vuodesta päivittyvien iPhonejen sijasta esiteltiin uuden sukupolven iPad-taulutietokoneita ja älykelloja sekä uuden sukupolven järjestelmäpiiri.

Applen uusi A14 Bionic rakentuu 11,8 miljardista transistorista ja se on maailman ensimmäinen TSMC:n 5 nanometrin valmistusprosessilla valmistettava piiri. Ensimmäisenä uuden sukupolven iPad Airissa käyttöön tulevassa järjestelmäpiirissä on kaksi tehokasta ja neljä virtapihiä eli yhteensä kuusi A14-prosessoriydintä. Ne tarjoavat parhaimmillaan 40 % parempaa suorituskykyä, kuin edeltävän sukupolven iPad Airin kuusi A12-ydintä.

Uusi grafiikkaohjain on nyt neliytiminen ja sen luvataan tarjoavan 30 % parempaa suorituskykyä edeltäjäänsä nähden. Applen mukaan sen PowerVR:n teknologiaan luottava grafiikkaohjain tarjoaa kaksinkertaista suorituskykyä iPad Airin hintaluokan tyypillisiin kannettaviin nähden, mutta valitettavasti tarkkaa verrokkia ei kerrottu. Uusi versio Neural Engine -tekoälykiihdyttimestä on nyt 16-ytiminen ja sen luvataan kaksinkertaistavan suorituskyvyn edeltäjäänsä nähden. Neural Engine kykenee yhteensä 11 TOPS:iin (Tera Operations Per Second), jonka lisäksi tekoälytehtäviä nopeuttavat A14-ydinten uudet matriisilaskukiihdyttimet.

Järjestelmäpiiristä löytyy luonnollisesti myös muut modernien Applen piirien ominaisuudet kuten näyttöohjaimet, mediayksiköt, tehokas kuvaprosessori ja niin edelleen. Apple ei kuitenkaan kertonut tarkemmin niiden uudistuksista.

Lähde: Apple