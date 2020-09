Yhden vuodon mukaan 384 EU-yksikön DG2 olisi suunniteltu Tiger Lake-H- ja myöhemmin Alder Lake-P-prosessoreiden rinnalle.

Intelin uusi Xe-näytönohjainarkkitehtuuri jakautuu neljään eri varianttiin: vähävirtainen Xe-LP, pelinäytönohjaimiin suunnattu Xe-HPG, laskentaan suunnattu Xe-HP ja supertietokoneisiin tarkoitettu Xe-HPC. Näistä markkinoille asti on ehtinyt vähävirtainen Xe-LP, johon perustuva integroitu grafiikkaohjain löytyy uusista Tiger Lake -prosessoreista.

Nyt nettiin on vuotanut viitteitä seuraavasta Xe-näytönohjaimesta. Eri lähteistä on tullut viitteitä DG2-koodinimellisestä näytönohjaimesta, jolla olisi 8 Gt GDDR6-muistia. Uniko’s Hardware on twiitannut kuvan diasta, jossa DG2 mainitaan tulevien Tiger Lake-H- ja myöhemmin Alder Lake-P -prosessoreiden pariksi suunniteltuna ratkaisuna.

VideoCardz taas on saanut käsiinsä piirilevydiagrammin, jossa on näkyvissä kuusi GDDR6-muistipaikkaa ja 384 Execution Unit -yksikön DG2-grafiikkapiiri. Kuusi DDR6-muistipiiriä viittaisi 192-bittiseen muistikaistaan joidenkin aiempien huhujen tavoin, mikä taas ei oletuksena käy yksiin Uniko’s Hardwaren vuodon kanssa. On kuitenkin mahdollista, että samasta piiristä olisi luvassa versioita sekä 192- että 256-bittisillä muistiväylillä. Joidenkin huhujen mukaan DG2 viittaisi nimenomaan Xe-HPG-sarjaan, mutta tästä ei ole vielä täyttä varmuutta.

Kolmas DG2-vuoto tulee luotettavaksi osoittautuneelta Komachi Ensakalta. Komachin twiitissä on pätkä ajurikoodista, jossa viitataan DG2:n USB Type-C -ohjaimeen. Valitettavasti kyseinen vuoto ei sisällä mitään muuta tietoa esimerkiksi siitä, onko kyse VirtualLink-tuesta vai esimerkiksi Thunderbolt-tuesta. Myös AMD:n esittelemästä Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimesta löytyy USB Type-C -liitin, jonka funktiosta ei ole vielä täyttä varmuutta.

