Tietokone on jaettu jäähdytysrivastoin varustettuun keskusyksikköön ja pöytälevyn etureunan alle kiinnitettävään I/O-liitinpaneeliin.

Jäähdytystuotteistaan parhaiten tunnettu saksalainen Arctic on julkaissut mielenkiintoisen uuden tietokonekonseptin. Yhtiön uudet Senza-tietokoneet on suunniteltu piilotettavaksi pöytälevyn alapuolelle.

Arctic Senza on passiivijäähdytteinen valmistietokone, joka tulee saataville kolmessa eri konfiguraatiossa. Tietokone on jaettu kahteen osaan: piilossa pysyvään keskusyksikköön ja pöytälevyn etureunan alapuolelle kiinnitettävään I/O-liitinpaneeliin. Liitinpaneelista löytyy yleiset etupaneelin I/O-liittimet, eli yksi USB-A 3.2- ja yksi USB-C 3.2 -liitin, 3,5 mm:n komboliitin sekä reset- ja virtapainikkeet.

Senzan keskusyksikössä on keskellä pienikokoinen emolevy, josta löytyy joko Ryzen 5 5500GT ja 16 Gt DDR4-3200 SO-DIMM-muistia tai Ryzen 7 5700G ja 32 Gt DDR4-3200 SO-DIMM-muistia. Ryzen 5:stä löytyy integroituna Vega 7- ja Ryzen 7:sta Vega 8 -grafiikkaohjain. Kummallekin yhteistä on teratavun TLC-tekniikkaa käyttävä NVMe-asema. Sen takapaneelista löytyy vielä erilliset 3,5 mm:n mikrofoni- ja kuulokeliitännät, kaksi USB-A 3.2- ja kaksi USB-A 2.0 -liitäntää, 2,5 gigabitin verkkoliitin sekä HDMI- ja DisplayPort-liitännät ja tasavirtaliitin virralle. Langattomista yhteyksistä ovat tuettuina Wi-Fi 6E- ja Bluetooth 5.3. Keskusyksikön molemmille sivuille levittyy itse yksikköä kookkaamat jäähdytysrivastot, jotka jäähdyttävät kokoonpanon passiivisesti. Senzan virtalähde on ulkoinen.

Ryzen 5 -versio on varustettu aina Windows 11 Home N -käyttöjärjestelmällä, kun Ryzen 7 -malliin voi valita Home N:n sijasta myös Pro N:n, jolloin myös prosessori vaihtuu nimellisesti Pro-versioon. Windowsin N -versioista puuttuu Media Player -sovellus ja muita mediaominaisuuksia, mutta ne ovat asennettavissa jälkikäteen Media Feature Pack for Windows 11 N -päivityksellä.

Arctic Senza on tilattavissa yhtiön verkkosivuilta. Ryzen 5 -versio on hinnoiteltu 599,99 euroon ja Ryzen 7 -versio Home N -käyttöjärjestelmällä 699,99 euroon tai Pro N -käyttöjärjestelmällä 729,99 euroon.

Lähde: Arcticin lehdistömateriaalit, tuotesivut