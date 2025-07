Nothing tarjoilee audiovalikoimaansa vaihtelua nappikuulokkeisiin korvien päälle asettuvilla kuulokkeilla.

Brittiläinen Nothing on uuden Phone (3) -puhelimensa yhteydessä julkaissut uudet Headphone (1) -kuulokkeensa, jotka ovat valmistajan ensimmäiset korvien päälle asettuvat kuulokkeet, kun tähän mennessä Nothingilta on nähty vain nappikuulokkeita. Headphone (1) jatkaa ulkoasunsa puolesta valmistajan puhelimista tuttua linjaa ja on melko helposti tunnistettavissa Nothingin tuotteeksi. Värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.

Headphone (1):ssä on 40 mm:n kaiutinelementit ja neljä mikrofonia, jotka tehostavat puheen laatua ja vaimentavat vastaanottajalle kuuluvaa taustamelua tekoälyavusteisesti. Kuulokkeista löytyy myös aktiivinen melunvaimennus, joka mukauttaa voimakkuuttaan ympärisön äänten mukaan.

Kuulokkeista löytyy LDAC-tuki ja Hi-Res Wireless -sertifikaatti (24-bit/96 kHz), mutta niitä voi käyttää myös langallisesti USB-C:llä tai 3,5 mm:n liitännällä. Akunkestoa kuulokkeille luvataan 35 tuntia melunvaimennuksella ja 80 tuntia ilman sitä.

Headphone (1) -kuulokkeet ovat ennakkotilattavissa Nothingilta 4. heinäkuuta alkaen suositushintaan 317,50 euroa. Hinta asettunee Suomessa kuitenkin 319 euroon.

Lähde: Nothing