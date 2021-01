Arctic julkaisi ahtaisiin väleihin sopivan P12 Slim PWM PST -kotelotuulettimen

P12 Slim PWM PST on vain 15 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista usein ahtaisiin mini-ITX-kokoonpanoihin.

Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä Arctic on julkaissut uutta verta tuuletinmarkkinoille. Yhtiön uusi P12-sarjan tuuletin on tervetullut uutuus etenkin pienikokoisia mini-ITX-kokoonpanoja rakentaville harrastajille.

Arctic P12 Slim PWM PST on nimensä mukaisesti normaalia ohuempi tuuletinmalli. Tyypillisen 25 mm:n sijasta tuulettimella on paksuutta 15 mm ja se on optimoitu etenkin staattisen paineen tuottoon. Ohuen rakenteensa myötä se soveltuu erityisen hyvin ahtaisiin mini-ITX-koteloihin ja yhtiö markkinoi sen olevan korkean staattisen paineen myötä suunnattu etenkin osittain peitossa olevien tuuletinaukkojen ja pölyfilttereiden taakse. Nimen PST viittaa PWM Sharing Technologyyn, mikä mahdollistaa tuulettimen nopeuden synkronoimisen muiden tuuletinten kanssa.

Nestelaakeroidun P12 Slim PWM PST:n strategiset mitat ovat 120 x 120 x 15 mm. Kuten nimikin jo kertoo, tuuletin on PWM-ohjattu ja sen toiminta-alue on 300 – 2100 RPM. Se kykenee tuottamaan parhaimmillaan 71,53 m3/h (41,1 CFM) ilmavirtaa ja 1,45 mmH2O:n staattisen paineen. Arctic ilmoittaa tuulettimen meluntuoton olevan 0,3 sonia, jonka muuttaminen tutummaksi dBA:ksi ei onnistu suoraan. SengpielAudion arvioidun taulukon mukaan se kuitenkin vastaisi suurin piirtein 22,5 dBA:ta.

P12 Slim PWM PST:n suositushinta on varsin edullinen 9,99 euroa.

Arctic on lisäksi julkaissut aiemmin tänä vuonna uuden BioniX P120 A-RGB -tuulettimen. Osoitettavalla RGB-valaistuksella varustettu tuuletin on varustettu erillisillä liittimillä, jotka mahdollistavat useamman samanlaisen tuulettimen ketjuttamisen ilman erillisiä kaapeleita. Tuuletinta hankkiessa on syyät huomioida, että se on standardin 25 millimetrin sijasta 30 millimetriä paksu. BioniX P120 A-RGB:n suositushinta on yksittäin 22,99 euroa ja kolmen tuulettimen paketissa 54,99 euroa.

