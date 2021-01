Avaamme videolla Xiaomi Redmi Note 9T:n pakkauksen ja tutustumme laitteen ominaisuuksiin.

Video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Xiaomin kanssa

Xiaomi julkisti tammikuun alussa uudet Redmi 9T ja Redmi Note 9T -älypuhelimet alle 250 euron hintaluokkaan ja ne tulevat kauppoihin ensi maanantaina. Redmi Note 9T on Suomen markkinoiden tämän hetken edullisin 5G-ominaisuuksilla varustettu puhelin ja se käyttää Mediatekin Dimensity 800U -järjestelmäpiiriä. Muita ominaisuuksia ovat mm. 6,53-tuumainen Full HD+ IPS -näyttö, 4 Gt RAM-muistia, 64 Gt tallennustilaa, 48 + 2 + 2 megapikselin takakamera sekä 5000 mAh akku 18 watin pikalatauksella.

Laitteiden Early Bird -ennakkomyynti on käynnistynyt tällä viikolla ja Note 9T on tarjolla 199 euron hintaan kuun loppuun asti. Laitteen virallinen suositushinta on 249 euroa.

Avaamme videolla Redmi Note 9T:n tuotepakkauksen ja tutustumme sen sisältöön sekä itse puhelimen keskeisimpiin ominaisuuksiin.

