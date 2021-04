Arm esitteli uuden sukupolven Neoverse V1- ja N2 -palvelinalustat

Muun muassa HPC-puolelle suunnattu Neoverse V1 perustuu Armv8.4-A-arkkitehtuuriin ja N2 on yhtiön ensimmäinen Armv9-arkkitehtuuri.

Arm tunnetaan parhaiten luonnollisesti mobiilimaailmasta, mutta yhtiön arkkitehtuureihin perustuvilla prosessoreilla on jalansijansa myös muilla markkina-alueilla. Nyt yhtiö on julkistanut uuden sukupolven palvelinarkkitehtuurinsa. Neoverse V1 on erityisesti HPC-markkinoille ja koneoppimiseen suunnattu alusta, kun N2 jatkaa N1:stä tutulla pilvipalveluiden ja verkkoinfrastruktuurien linjalla.

Vaikka uudet Neoverse V1 ja N2 ovat virallisesti myös omat prosessorinsa, ne ovat läheistä sukua yhtiön mobiilipuolelta tuttujen ydinten kanssa. Siinä missä ensimmäisen sukupolven Neoverse N1 oli sukua Cortex-A76:lle, on nyt julkaistu V1 sukua Cortex-X1:lle ja N2 seuraavan sukupolven Cortex-A-ytimelle.

V1:ssä täysin uutta on tuki SVE-vektorilaajennoksille (Scalable Vector Extensions, V1:ssä 2x 256-bit) ja bFloat16-tarkkuudelle. Ydin perustuu Armv8.4-A-arkkitehtuuriin, mikä tarkoittaa käytännössä v8.4:ää, johon on lisätty joitain v8.5:n ja v8.6:n ominaisuuksia. V1:n luvataan tarjoavan 50 % paremman IPC:n kuin Neoverse N1.

Neoverse N2 on puolestaan yhtiön ensimmäinen Armv9-prosessoriarkkitehtuuri. N2:ssa on keskitytty hyvän Performance / Power / Area -suhteen löytämiseksi ja se sijoittuu energiatehokkaan E-sarjan ja suorituskykyisen V-sarjan väliin. Prosessoriytimen luvataan tarjoavan 40 % paremman IPC:n kuin N1 ja sisältävän Armv9:n uudistusten lisäksi muun muassa skaalautuvuutta parantavia ominaisuuksia.

Molemmat uusista alustoista tukevat PCI Express 5.0 -väyliä ja DDR5-muisteja. V1 tukee lisäksi CCIX 1.1:tä (Cache Coherent Interconnect for Accelerators) ja HBM2e-muisteja, kun N2 tukee CCIX 2.0:aa, CXL 2.0:aa (Compute Express Link) ja HBM3-muisteja. V1-ytimet on suunniteltu valmistettavaksi 7 tai 5 nanometrin ja N2-ytimet 5 nanometrin valmistusprosesseilla.

Lisäksi uusien alustojen tueksi julkaistiin Arm Neoverse CMN-700 -yhdysverkko. CMN-700 tukee maksimissaan 256 ydintä per siru ja 512 ydintä per järjestelmä. Järjestelmätason välimuistia on 512 Mt, yhdyspisteitä 144 per siru, muistiportteja 40 per siru ja CCIX-laiteportteja 32 per siru.

Arkkitehtuureista lähemmin kiinnostuneille suosittelemme AnandTechin syväluotaavampaa artikkelia.

Lähteet: Arm, AnandTech