Blokin rakenne on optimoitu jäähdyttämään kaikki Ryzen Threadripper 3000 -sarjan kahdeksan prosessorisirua ja IO-siru tehokkaasti.

Uusimman sukupolven Ryzen Threadripper -prosessoreiden nestejäähdytysmarkkinoilla ei ole liikaa tunkua. Vanhemmille Threadripper-prosessoreille suunnitellut blokit toimivat ainakin useimmiten myös uusien mallien kanssa, mutta nyt EK Water Blocks on julkaissut nimenomaan sTRX4-kantaisille, Zen 2 -arkkitehtuuriin perustuville Threadrippereille suunnitellun blokin.

EK-Quantum Magnitude sTRX4 tulee saataville neljänä eri versiona muista Magnitude-sarjan versioista tuttuun tapaan. Saataville tulevat perustason kupariversio mustalla asetaalimuovikannella, nikkelöity versio mustalla asetaalimuovi- tai kirkkaalla pleksikannella ja osoitettavalla D-RGB-valaistuksella sekä täysin nikkelöity kokonaisuus, jossa kansi on messinkiä.

Kaikki blokkien osat on koneistettu ja kokonaisuuden ympärille on lisätty reunukset, joiden avulla kokonaisuus sulautuu kuin suoraan osaksi itse prosessorikantaa. Itse blokin reunaa kiertää aksenttivärein koristeltu kuori, joka on oletuksena joko nikkelöityä messinkiä tai valkoista, läpikuultavaa asetaalimuovia RGB-valaistukselle. Niiden tilalle on kuitenkin tilattavissa myös useisiin eri väreihin anodisoituja alumiinikuoria.

Nesteblokin sisällä on käytössä uuden sukupolven versio Targeted Die Cooling -teknologiasta, jolle yhtiö on hakenut patenttiakin. Blokin suihkulevyt on suunniteltu ohjaamaan nestevirta suoraan prosessorin oleellisimpiin kohteisiin, eli itse prosessorisiruihin ja IO-siruun. Messinkisen sisuksen kerrotaan ohjaavan myös kovemman paineen blokin kylmälevyyn ja prosessorin lämmönlevittäjään strategisissa kohdissa jäähdytystehon optimoimiseksi. Käyttäjälle on annettu myös mahdollisuus vaihtaa blokin aksenttivärein koristeltuja osia, kääntää virtauksen suunta ja purkaa blokki huoltoa varten.

Quantum Magnitude sTRX4 -blokit ovat saatavilla välittömästi EKWB:n omasta verkkokaupasta ja sen virallisilta jälleenmyyjiltä. Kupari + asetaalimuoviversion suositushinta on 259,90 euroa, nikkeli + asetaalimuoviversion 279,90 euroa, nikkeli + pleksiversion 289,90 euroa ja nikkelöidyn kokonaisuuden 319,90 euroa. Aksenttikuoret on hinnoiteltu versiosta riippumatta 34,90 euroon.

Lähde: EKWB