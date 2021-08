Arvonta: Voita 16 gigatavun Kingston Fury -muistisetti

io-techin ja Kingstonin Back to School -arvonnassa palkintona on 16 gigatavun Fury Beast -muistisetti.

Kaupallinen yhteistyö Kingstonin kanssa

Arvomme osallistuneiden io-techin käyttäjien kesken Kingstonin 16 gigatavun Fury Beast -muistisetin (DDR4-3200, CL16).

Myytyään HyperX-peliosastonsa Kingston on julkaissut markkinoille uudelleen Fury-sarjan keskusmuistit. Uusi Fury-sarja jakautuu kolmeen mallistoon: Renegade, Beast ja Impact. Näistä kaksi ensimmäistä ovat on tarkoitettu pöytätietokoneisiin ja Impact kannettaviin tietokoneisiin. Mallistosta löytyy varta vasten RGB-valaistuksella varustetut mallit ja mallit ilman valaistusta. Markkinoilla on laaja valikoima Renegade- ja Beast-muisteja 8-32 gigatavun kokoisia muistikampoina DDR4-4600-nopeuteen asti CL15-19-latensseilla. Tarjolla on 2, 4 ja 8 muistikamman settejä 256 gigatavuun asti.

Osallistu arvontaan vastaamalla kommentteihin uutisen kommenttilomakkeella tai TechBBS-foorumin kautta, minkä värisenä muistien RGB-valaistus loistaa yllä olevan videon kohdassa 0:35 ja minkä värin itse asettaisit muisteihin.

Osallistumisaika päättyy 27. elokuuta klo 23:59. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti profiilista löytyvään sähköpostiosoitteeseen ja yksityisviestillä. Jos arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, arvonta suoritetaan uudelleen.

Onnea arvontaan ja Kingstonin Fury-muistit löydät mm. Jimm’sin valikoimista.