ASRock lipsautti Radeon RX 5600 XT OC:n tiedot julki ennen aikojaan

AMD:n on huhuttu jo pidempään valmistelevan Radeon RX 5600 -sarjan näytönohjaimia täyttämään RX 5500- ja RX 5700 -sarjojen väliin jäävää ammottavaa aukkoa. Ensimmäiset OEM-versiolla tehdyt testivuodotkin on jo nähty ja nyt vuorossa on jälleenmyyntiversion tekniset ominaisuudet.

ASRock on lipsauttanut ennen aikojaan verkkosivuilleen tietoja tulevasta Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC -näytönohjaimesta. Kuten jo nimestä näkee, kyseessä on tehtaalla ylikellotettu näytönohjain, joten valitettavasti esimerkiksi referenssikellotaajuudet jäävät toistaiseksi mysteeriksi. Sivut ovat lisäksi selvästi keskeneräiset, sillä näytönohjaimen yleiskatsauksessa on RX 5600:n lisäksi lainailtu tietoja RX 5700 -sarjan sivuilta.

Mikäli ASRockin listaamat tekniset ominaisuudet pitävät paikkaansa, perustuu RX 5600 XT samaan Navi 10 -grafiikkapiiriin, kuin RX 5700 -sarja. Ominaisuuslistauksen mukaan näytönohjaimessa on käytössä 2304 streamprosessoria, eli yhtä paljon kuin RX 5700:ssa. Grafiikkapiirin peruskellotaajuus on 1235 MHz, Game-kellotaajuus 1460 MHz ja Boost-kellotaajuus parhaimmillaan 1620 MHz. Vaikka grafiikkapiiri on ilmeisesti sama, kuin RX 5700 -sarjassa, on sen muistiväylä kuristettu nyt 192-bittiseksi ja sen jatkeeksi on asennettu 6 gigatavua 12 Gbps:n GDDR6-muistia. Näytönohjaimelle syötetään lisävirtaa yhdellä 8-pinnisellä PCI Express -lisävirtaliittimellä.

