Intelin 10. sukupolven Core -työpöytäprosessorien diavuoto paljastaa Thermal Velocity Boost -teknologian

Intelin uuden Thermal Velocity Boost -teknologian myötä 10-ytimisen huippumalli Core i9-10900K:n kerrotaan saavuttavan parhaimmillaan yhdellä ytimellä 5,3 GHz:n ja kaikilla ytimilla 4,9 GHz:n kellotaajuuden.

Intel tulee julkaisemaan alkuvuoden aikana uudet 10. sukupolven Core -työpöytäprosessorit. Comet Lake -koodinimelliset prosessorit valmistetaan edelleen 14 nanometrin valmistusprosessilla ja ne perustuvat jo moneen kertaan tutuksi tulleeseen viriteltyyn Skylake-arkkitehtuuriin. Prosessorit tulevat sopimaan uuteen 400-sarjan emolevyiltä löytyvään LGA1200-prosessorikantaan.

Informatica Cero on saanut käsiinsä kuvat Intelin dioista, joissa esitellään tulevia 10. sukupolven prosessoreita. Dioissa varmistuu muun muassa vuodoissa näkyneet tiedot maksimissaan 10 ytimestä ja kaikissa malleissa käytössä olevasta Hyper-threading -SMT-teknologiasta. 10-ytimiset huippumallit on varustettu lisäksi uudella Thermal Velocity Boost -teknologialla, jonka lisäksi i7- ja i9-mallit tukevat Turbo Boost Max 3.0 -teknologiaa. Prosessorit on jaettu TDP:n mukaan 65 watin perusmalleihin sekä 95 – 125 watin konfiguroitavalla TDP:llä varustettuihin kerroinlukottomiin K-malleihin.

Intelin uusi 10-ytiminen huippumalli tulee tottelemaan nimeä Core i9-10900K. Prosessorin peruskellotaajuus on parhaimmillaan 3,7 GHz, mutta Turbo- ja Boost-kellotaajuudet ovat aiempaa monimutkaisempi yhtälö. Prosessorin yhden ytimen Turbo-kellotaajuus on maksimissaan 5,1 GHz, kaikkien ydinten Turbo-kellotaajuus 4,8 GHz, oletettavasti yhden ytimen Turbo Boost Max 3.0 -kellotaajuus maksimissaan 5,2 GHz ja Thermal Velocity Boost -kellotaajuus maksimissaan yhdellä ytimellä 5,3 ja kaikilla ytimillä 4,9 GHz.

Core i7-10700K:n peruskellotaajuus on parhaimmillaan 3,8 GHz, yhden ytimen Turbo parhaimmillaan 5 GHz, kaikkien ydinten Turbo parhaimmillaan 4,7 GHz ja Turbo Boost Max parhaimmillaan 5,1 GHz. Core i5-10600K:n peruskellotaajuus on puolestaan parhaimmillaan 4,1 GHz, Turbo yhdellä ytimellä parhaimmillaan 4,9 GHz ja kaikilla ytimillä 4,6 GHz. Löydät kaikkien mallien kellotaajuudet uutisen kuvista.

Merkillepantavaa on, että Intel on siirtynyt käyttämään ”up to” ilmaisua kaikista kellotaajuuksistaan. Tämä voi viitata siihen, että prosessori ei toimi kaikissa tilanteissa edes mainitulla peruskellotaajuudellaan. Yksi potentiaalinen selitys asialle olisi erilliset, matalammat kellotaajuudet AVX-käskyjä käytettäessä. Intelin prosessorit ovat jo aiemmin mahdollistaneet eri kellotaajuuden asettamisen AVX-rasitukselle BIOSin kautta.

Lähde: Informatica Cero