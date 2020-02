Ensimmäiset integroidulla Thunderbolt 3 -tuella varustetut AMD-emolevyt julkaistiin viime vuonna, mutta vasta nyt ensimmäinen niistä sai Intelin virallisen Thunderbolt-sertifikaatin.

Thunderbolt 3 on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan joustavana väylänä, mikä pystyy yksinään korvaamaan useita muita liitäntöjä. Sen yleistymistä on omalta osaltaan rajoittanut sen kehittänyt ja omistava Intel, mutta viime vuonna yhtiö päätti luovuttaa standardin USB Promoter Groupin käyttöön ja USB4:n pohjaksi.

Koska Intel ei antanut ennen viime vuotta kenenkään muun valmistaa Thunderbolt-ohjaimia, sillä oli tiukka ote koko ekosysteemiin. Tämän vuoksi myös AMD:n emolevyillä ennen viime vuotta Thunderbolt 3 -tuki oli toteutettava erillisellä PCIe-lisäkortilla. Viime vuonna Intelin höllennettyä otettaan standardista alkoi markkinoille ilmestymään lopulta myös AMD-emolevyjä, joissa Thunderbolt 3 -tuki oli integroitu suoraan emolevylle.

Nyt ASRock on tiedottanut yhtiön viime vuonna julkaistun X570 Phatom Gaming-ITX/TB3 emolevyn saaneen lopultakin Inteliltä myös virallisen Thunderbolt-sertifikaatin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Intel on antanut AMD:n prosessoreille suunitellulle emolevylle Thunderbolt-sertifikaatin. Käytännössä sertifikaatin myötä Intel takaa, että ASRockin emolevyn Thunderbolt 3 -toteutus vastaa yhtiön omia standardeja ja siten toimii luotettavasti kaikkien Thunderbolt 3 -laitteiden kanssa.

Lähde: ASRock