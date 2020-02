Motorola julkisti Moto G8 Power -älypuhelimen suurella akulla ja neloistakakameralla

Moto G8 -malliston uutukainen tarjoaa 5000 mAh akun sekä neljä takakameraa.

Motorola yllätti tänään julkaisemalla huhutun Moto G8 Power -älypuhelimensa, jota odotettiin saapuvaksi vasta MWC:n yhteydessä. Uutuusmalli asettuu mallistossa lokakuussa julkaistun Moto G8 Plus -mallin alapuolelle. Suurimmat erot Plus-malliin nähdet ovat kamerareiällinen näyttö, suurempi akku ja erilainen takakameratoteutus.

Moto G8 Powerin IPS-näyttö on 6,4-tuumainen ja tukee Full HD+ -resoluutiota. Näytön vasempaan ylänurkkaan sijoitetussa reiässä on 16 megapikselin etukamera. Järjestelmäpiirinä toimii sisarmallista tuttu Snapdragon 665 ja sen parina on neljä gigatavua RAM-muistia sekä 64 Gt tallennustilaa. Maininnan arvoisena seikkana varustuksesta puuttuu NFC-tuki sekä 5 GHz:n WiFi-tuki. Taustapuolella on neljän kameran kokonaisuus, joka tarjoaa laajakulma, ultralaajakulma ja telekamerat sekä lähikuvaukseen tarkoitetun makrokameran. Yksi Powerin keskeisimpiä ominaisuuksia on suuri 5000 mAh akku, jolla valmistaja lupaa yhdellä latauksella 150 tuntia musiikkitoistoa tai 27 tuntia videotoistoa. Akku latautuu 15 watin pikalataustuen turvin. Käyttöjärjestelmänä toimii uusin Android 10.

Moto G8 Power tekniset tiedot:

Ulkomitat: 155,95 x 75,8 x 9,63 mm

Paino: 197 grammaa

6,4” LTPS IPS LCD -näyttö, 19:9, 1080×2300, 399 PPI

Qualcomm Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri

4 Gt LPDDR4 RAM-muistia

64 Gt -tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE-yhteydet, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, BT 5.0, GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Kaksoistakakamera: 16 megapikselin laajakulmakamera, 1,12 µm pikselikoko, f1.7, PDAF 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,12 um pikselikoko, f2.2, 118 asteen kuvakulma 8 megapikselin telekamera, 1,12 um pikselikoko, f2.2, 2x optinen zoom 2 megapikselin makrokamera, 1,75 um pikselikoko, f2.2, 2 cm tarkennusetäisyys 4K 30 FPS videokuvaus

Etukamera: 16 megapikseliä, 1,0 um pikselikoko, Quad Bayer -suodatin, f2.0

Sormenjälkilukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet

5000 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 15 W pikalataus

Android 10

Moto G8 Power tulee Suomessa myyntiin välittömästi 249 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoja on kaksi – savunmusta ja sininen.

Ulkomailla Motorola julkisti myös kosketuskynällä varustetun Moto G Stylus -mallin, joka ei kuitenkaan tule saataville Suomen markkinoilla.

Lähde: Motorola (1)(2)