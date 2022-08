Vaikka kyseessä oli ennen kaikkea ROG-tapahtuma, oli ainakin emolevyjen mielenkiintoisin yksityiskohta Prime-sarjan X670(E)-emolevyjen Thunderbolt 4 -tuki, jota ei tiettävästi löydy ainakaan useimmista kalliimmista malleista.

Asuksen Republic of Gamers on pitänyt eilen Have It All -tapahtuman tuttuun messutapaan päivää ennen varsinaisten Gamescom 2022 -messujen aukeamista tänään. Saksassa pidettävät Gamescom-messut ovat käynnissä parhaillaan ja kestävät sunnuntaihin asti.

Asus jatkoi tapahtumassa tulevien AM5-emolevyjensä esittelyä ROG Crosshair X670E Genen, ROG Strix X670E-I Gaming WiFin, ProArt X670E-Creator WiFin ja Prime-sarjan muodossa. X670E Gene on mATX-kokoluokan emolevy, joka on koristeltu mustavalkoisin logoin ja verrattain hillityin Aura Sync -valaistuksin. Emolevyllä on mm. 16+2-vaiheinen virransyöttö, WiFi 6E -tuki ja Intelin 2,5 Gbps:n verkkoliitäntä.

ROG Strix X670E-I Gaming WiFi puristaa puolestaan kaiken oleellisen ja vähän päälle ITX-kokoluokan pakettiin. Mukana on yksi PCIe 5.0 x16 -liitäntä näytönohjaimelle, kaksi DDR5-muistipaikkaa ja kaksi M.2-liitäntää, joista toinen tukee PCIe 4.0- ja toinen 5.0 -standardia. Emolevyn oikea erikoisuus on kuitenkin ROG Strix Hive, eli ulkoinen hallintapaneeli, johon on sijoitettu myös äänikortti ALC4050-koodekilla ja ESS Sabre 9260Q DACilla. Paneelissa on headset-, mikrofoni ja S/PDIF-liitännät. Strix Hivellä voi hallita myös esimerkiksi ylikellotusta käymättä BIOSin kautta.

ProArt X670E-Creator WiFi panostaa yhtiön mukaan ulkonäössään puhtaisiin linjoihin, sulaviin kaariin ja symmetriaan. Ominaisuuspuolella mukana ovat kaikki AM5-alustan uutuusominaisuudet ja tuettuina on esimerkiksi kaksi PCIe 5.0 x16 -liitäntää, joskin linjojen määrän vuoksi ne toimivat samanaikaisessa käytössä korkeintaan x8-nopeuksilla. Mukana on myös kaksi USB4-liitäntää ja monesta muustakin tulevan sukupolven emolevystä löytyä 60 watin lataustuki, joskin tällä kertaa nimeltä on mainittu erikoisesti Qualcommin Quick Charge 4+ tyypillisemmän USB-PD:n sijasta.

Prime-sarjaan Asus tuo kolme X670(E)-emolevyä: Prime X670E-Pro WiFi, Prime X670-P WiFi ja Prime X670-P. Sarjan todellinen erikoisuus on tuki Thunderbolt 4:lle, jota ei löydy ProArt- tai kalliimmista ROG-sarjoistakaan. Prime X670E-Pro on varustettu luonnollisesti PCIe 5.0 x16- ja M.2-liittimillä. Emolevyn Wi-Fi-tuki on 6E-standardin mukainen. Prime X670-P:stä ja sen WiFi-versiosta ei kerrottu juuri muuta, kuin kolme M.2-liitäntää, Thunderbolt 4 ja jälkimmäisen kohdalla Wi-Fi 6.

Virtalähdeosastolla oli esillä ROG Loki SFX-L 850W Platinum. Kuten nokkelimmat knikkeknakkertonit jo johtopäättelivät, kyseessä on 80 Plus Platinum -sertifioitu 850 watin SFX-L-kokoluokan virtalähde. Pienestä koosta ja maltillisesta wattilukemasta huolimatta mukana on myös 16-pinninen PCIe 5.0 -lisävirtaliitin, joka tukee maksimissaan 600 watin tehonkulutusta lävitseen. Aura Syncin kautta virtalähde sopii vielä sävy sävyyn muun kokoonpanon kanssa.

Lähde: Asuksen lehdistötiedote