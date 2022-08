Samsung julkaisi uudet 990 Pro -SSD-asemat

Samsungin uusi lippulaiva tukee PCIe Gen 4 M.2 -liitäntää ja parantaa satunnaisluku- ja kirjoitusoperaatioiden nopeutta jopa 55 % edeltäjäänsä verrattuna.

Johtava SSD-valmistaja Samsung on julkaissut uuden lippulaivan kuluttajamarkkinoille. Uusi 990 Pro on vastoin joitain ennakkotietoja PCI Express 4.0 -standardia tukeva SSD-asema.

Samsung 990 Pro perustuu puhtaasti yhtiön omaan teknologiaan, mutta valitettavasti tiedotteesta ei selviä onko käytössä 7. vai hiljattain esitellyn 8. sukupolven V-NAND-piirit. Piirien sukupolvesta riippumatta ne perustuvat 3-bittisiin MLC- eli tuttavallisemmin TLC-soluihin ja niitä ohjastaa Samsungin uusi, toistaiseksi nimetön ohjainpiiri.

990 Pro tulee saataville 1, 2 ja 4 teratavun kapasiteeteissa ja asemissa on yhtä monta gigatavua LPDDR4-välimuistia, kuin tallennustilaa teratavuja. Asemien luvataan yltävän 7450 Mt/s:n perättäisluku- ja 6900 Mt/s:n -kirjoitusnopeuksiin, kun satunnaisluku tapahtuu parhaimmillaan 1,4 miljoonan IOPSin ja -kirjoitus 1,55 miljoonan IOPSin vauhtia. Yhtiö myös kehaisee tulevan DirectStoragea hyödyntävän Forspoken pelin lataavan pelin 990 Prolla yhdessä sekunnissa, kun SATA-väyläisellä SSD:llä menee 4 ja kiintolevyllä 28 sekuntia. Kuten jo aiemmin mainittua, Samsungin uudet asemat tukevat PCI Express 4.0 -standardia ja ne tulevat saataville M.2 (2280) -formaatissa. Takuuta yhtiö myöntää yhden teratavun asemalle 600 Tt:n, 2 Tt:n mallille 1200 Tt:n ja 4 Tt:n mallille 2400 Tt:n kirjoituskestävyyden, tai vaihtoehtoisesti 5 vuotta riippuen siitä, kumpi tulee ensin täyteen.

Samsung 990 Pro SSD -aseman tulee myyntiin lokakuussa yhden ja kahden teratavun kapasiteeteissa, kun 4 Tt:n mallia joudutaan odottamaan ensi vuoden puolelle. 2 Tt:n mallin suositushinta Suomessa on 389 euroa, mutta jostain syystä yhtiön tiedote unohti mainita yhden teratavun mallin hinnan. Yhdysvaltojen verottoman 179 dollarin hinnan perusteella suositushinta Suomessa lienee todennäköisimmin 229 euroa. 2 Tt:n veroton hinta on verrokiksi 309 dollaria. Samsung 990 Prosta on olemassa versiot uudella tyylitellyllä jäähdytyssiilillä sekä ilman, mutta Suomen tiedotteessa ensin mainitusta ei ollut tietoakaan.

Lähde: Samsungin lehdistötiedote