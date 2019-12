Asuksen TUF Gaming VG279QM -pelinäyttö yltää peräti 280 hertsin virkistystaajuudelle IPS-paneelilla

Vaikka Asus lupaa mainosten mukaan näytölle 280 hertsin virkistystaajuuden, se vaatinee todellisuudessa näytön ylikellottamista.

Näyttöjen maksimivirkistystaajuudet tippuivat aikoinaan selvästi, kun CRT-näytöistä siirryttiin TFT-maailmaan. 60 hertsiä oli pitkään vakio, kunnes markkinoille tuli ensin 120, 144 ja lopulta 240 hertsin näyttöjä, eikä kehitys näytä pysähtyneen.

Taiwanilaisesta Taobao-nettikaupasta on löytynyt Asuksen TUF Gaming VG279QM -näyttö ja sen mainosmateriaalia. Tuotetietojen ja mainosten mukaan kyseessä on 27-tuumainen 1080p-resoluution näyttö, jonka maksimivirkistystaajuus on mainosten mukaan peräti 280 hertsiä. Tuotetiedoissa mainitun 240 hertsin perusteella voidaan olettaa, että 280 hertsiä luvataan vain ylikellottamalla näyttöä.

Näyttö rakentuu 8-bittisen IPS-paneelin ympärille. Sen luvataan kattavan 99 % sRGB-väriavaruudesta, tarjoavan 178-asteen katselukulmat ja 1 millisekunnin vasteajan. Näytön kontrastisuhteeksi mainitaan 1000:1 ja DisplayHDR 400 -sertifioituna se kykenee 400 nitin maksimikirkkauteen.

Näyttö tukee myös mainoksen mukaan myös G-Sync-teknologiaa, mutta todellisuudessa kyse lienee G-Sync Compatiblesta eli Adaptive-syncistä / FreeSyncistä. Adaptive-sync-tuesta kielii näytön ELMB Sync -teknologia (Extreme Low Motion Blur), jonka Asus kehitti nimenomaan sitä varten. Koska NVIDIA paljasti hiljattain avaavansa tuleville G-Sync-näytöille mahdollisuuden tukea myös Adaptive-sync-teknologiaa, on kuitenkin teoriassa mahdollista, että näyttö tukee sekä sitä että G-Synciä.

Näytön hinta on Taobaossa 3699 yuania eli noin 474 euroa.

Lähteet: TFT Central, Taobao