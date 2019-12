Intelin Tiger Lake-U -prosessori Geekbench-vuodossa

Parannetulla 10 nanometrin prosessilla valmistettavat Tiger Lake -prosessorit ovat saapumassa markkinoille kannettavissa tietokoneissa ensi syksynä.

Intel sai viimein tänä syksynä markkinoille 10 nanometrin Ice Lake -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit. Vain kannettaviin julkaistut Ice Laket korvataan nykyisten roadmappien mukaan parannetulla 10 nanometrin prosessilla valmistettavilla Tiger Lake -prosessoreilla ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Tuttu Twitter-vuotaja Tum Apisak on löytänyt kaksi erillistä Tiger Lake-U -prosessoreilla ajettua tulosta GeekBench 5 -tulostietokannasta. Molemmissa tapauksissa kyseessä on 1,2 GHz:n peruskellotaajuudella toimivasta neliytimisestä Tiger Lake-U -prosessorista, mutta toisessa prosessorin tukena on DDR4-muistia ja toisessa selvästi nopeampaa LPDDR4x-muistia. Uudessa arkkitehtuurissa on käytössä Willow Cove -ytimet, joiden parannukset keskittyvät Intelin mukaan uudistettuun välimuistiin ja tietoturvaominaisuuksiin.

LPDDR4x-muisteilla varustettu prosessori sai tuloksekseen 1189 pistettä yhden ytimen testeistä ja 4274 pistettä moniydintesteistä. DDR4-muisteilla tulokset olivat vain aavistuksen heikommat: 1162 pistettä yhden ytimen testeissä ja 4047 moniydintesteissä. Testit on ajettu Geekbench 5.0.4 Tryout -versiolla ja Windows 10 Enterprise -käyttöjärjestelmällä. Geekbench-tulosten luotettava vertailu on haastavaa, mutta tulokset vaikuttaisivat aavistuksen paremmilta, kuin 1,6 GHz:n peruskellotaajuudella toimivalla neliytimisellä Ice Lake-U -arkkitehtuuriin perustuvalla Core i5-10210U:lla.

Lähde: Tum Apisak @ Twitter