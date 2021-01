Asus astuu tuuletinmarkkinoille huhtikuussa ROG Strix XF 120 -MagLev-tuulettimillaan

Asuksen tuulettimen laakeroinnissa hyödynnetään magneettista levitaatiota, mikä on nähty tositoimissa aiemmin vain Corsairin ML-sarjan tuulettimissa.

Asus piti viime syksynä virtuaalisen Meta Buffs -julkistustilaisuuden, jossa se kertoi lähitulevaisuuden tulevista tuotteistaan. Mukana oli myös vähälle huomiolle jäänyt tuuletin, josta on saatu nyt lisätietoja.

Asuksen ensimmäinen oma tuuletin tulee kantamaan nimeä ROG Strix XF 120 ja se on nimensä mukaisesti 120 mm:n tuuletin. Tuulettimessa on kaksi selvästi massasta poikkeavaa erikoisuutta: Magneettiseen levitaatioon perustuva MagLev-laakerointi, joka on tähän mennessä löytynyt kuluttajamarkkinoilla vain Corsairin ML-sarjan tuulettimista, sekä lasikuituvahvisteiset lavat.

ROG Strix XF 120:n lapojen kärjet on pyöristetty, mikä yhdistettynä niiden kaarevuuteen minimoi yhtiön mukaan turbulenssin kasvattaen samalla tuulettimen puhaltamaa ilmavirtaa. XF 120:n tuuletin toimii 250-1800 RPM:n kierrosnopeuksilla ja sen kerrotaan tuottavan voimakkaimmillaan 22,5 dBA melua. Tuuletin puhaltaa ilmaa 62,5 kuutiojalkaa minuutissa eli reilut 106 kuutiometriä tunnissa ja se tuottaa 3,07 mm H2O:n staaattisen paineen. Tuulettimen rungon kulmista löytyvät kiinnitysreiät on suunniteltu minimoimaan tärinät ja ne on päällystetty kumityynyillä. Tuulettimen eliniäksi luvataan 400 000 tuntia.

Varsinaista uutta tietoa tuulettimista on niiden julkaisuaikataulu. Asuksen ROG North America -twittertilin tuoreen twiitin mukaan tuulettimet tulevat myyntiin huhtikuun aikana, mutta tarkka päivämäärä on vielä toistaiseksi salaisuus.

Lähteet: ROG North America @ Twitter, Asus ROG Strix XF 120 -tuotesivut