Cooler Master XG Plus -virtalähteet perustuvat yhtiön ensimmäiseen itse suunniteltuun alustaan

Cooler Master on useimpien muiden merkkien tapaan luottanut tähän asti ODM-valmistajien alustoihin tai jopa valmiisiin virtalähteisiin.

Eri merkkien läsnäolo virtalähdemarkkinoilla on kasvanut viime vuosina vahvasti, kun isot tietotekniikkabrändit ovat laajentaneet omia tuotevalikoimiaan. Useimmiten eri merkkien virtalähteissä on kuitenkin turvauduttu ODM-valmistajiin (Original Design Manufacturer) tai vähintään niiden suunnittelemiin alustoihin. Yksi näistä ODM-valmistajien alustoihin tähän asti turvautuneista merkeistä on Cooler Master.

Nyt Cooler Master on ilmoittanut, että se tulee julkaisemaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä ensimmäisen täysin itse suunnitellun virtalähdesarjansa. Yhtiön ensimmäinen oma virtalähdealusta on nimetty TEP:ksi eli Thermal Enhancement Platformiksi. Alustan kerrotaan mahdollistavan aiempaa löysemmät lämpötilarajoitukset. Yhtiön mukaan sen tulevat virtalähteet voivatkin toimia ongelmitta 0-50 asteen lämpötiloissa.

Cooler Master XG Plus -sarjaksi nimetyt virtalähteet tulevat saataville 650, 750 ja 850 watin kapasiteeteissa ja ne ovat kaikki 80 Plus Platinum -sertifioituja. Virtalähteissä käytetään 135 mm:n nestelaakeroituja tuulettimia (max 22,3 dBA) ja japanilaisia kondensaattoreita. Virtalähteet ovat semi-passiivisia eli niiden tuuletin pysyy pysähdyksissä 50 %:n kuormaan asti, niiden kaapelointi on täysin modulaarinen ja virtalähteiden kyljestä löytyy näyttö, joka voi näyttää virtalähteen lämpötilan, tuulettimen nopeuden ja kokoonpanon sen hetkisen tehonkulutuksen.

Cooler Master XG Plus -sarjan virtalähteiden strategiset mitat ovat 150 x 160 x 83 millimetriä ja niille myönnetään 10 vuoden takuu. Virtalähteiden valaistuksesta ei ole tingitty, sillä sekä tuuletin että kyljen näyttö ovat RGB-valaistuja. Virtalähteiden arvioidut suositushinnat ovat tällä hetkellä 159,99 – 179,99 dollaria.

Lähde: Cooler Master