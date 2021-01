CMShowcase 2021:n ehdottomasti kirkkain helmi on kristallimaisella RGB-valaistuksella varustettu MF120 Prismatic -tuuletin, jollaisia voi pitää lähes pakollisina Royal-muisteilla ja GameRock-näytönohjaimilla varustettuihin kokoonpanoihin.

Cooler Master on esitellyt CMShowcase 2021 -virtuaalitapahtumassaan muun muassa aiemmin uutisoimamme täysin itse suunnitellut virtalähteet. Esillä on kuitenkin myös lukuisia muita tuotteita, joiden valmiusaste vaihtelee prototyypeistä valmiisiin tuotteisiin.

Uutisen pääkuvassakin näkyvä uusi tuuletin kuuluu ehdottomasti jokaiseen GameRock-näytönohjaimen ja Royal-muistit sisältävään kokoonpanoon. Masterfan MF120 Prismatic on nimensä mukaisesti 120 mm:n tuuletin, jolle luvataan 650 – 2000 RPM:n (± 5 %) toiminta-alueella maksimissaan 93,45 m3/h ilmavirtaa (55 CFM) ja 2,91 mmH2O:n staattinen paine. PWM-ohjatun rihlalaakeroidun tuulettimen meluntuotoksi kerrotaan 8 – 27 dBA ja sen veroton suositushinta on 29,99 dollaria. Esillä oli myös kaksoiskuulalaakeroitua moottoria hyödyntävä SF120M ARGB -tuuletin, mutta se on ilmeisesti enemmän kehitysvaiheessa, sillä tuulettimelle ei ollut tiedossa edes suositushintaa vielä.

CMShowcasessa esiteltiin myös joukko uusia prosessoricoolereita, tosin mukaan mahtui myös jo viime vuonna esitelty Intelin peltier-teknologiaan perustuva MasterLiquid ML360 Sub Zero. Uusia nestecoolereita ovat puolestaan MasterLiquid ML240 Illusion ja ML360 Illusion. Suljettuun AIO-nestekiertoon perustuvat coolerit on varustettu 3. sukupolven kaksoiskammio-pumpulla, joka kiinnittää huomion läpikuultavalla ja peräti 60 osoitettavalla RGB-LEDillä valaistulla rakenteellaan. AIO-coolereiden jäähdyttimissä on puhaltamassa mallista riippuen kaksi tai kolme MF120 Halo -tuuletinta, jotka kruunaavat RGB-loiston. ML240 Illusionin veroton suositushinta on 119,99 ja ML360 Illusionin 139,99 dollaria.

Ilmajäähdytystä kaipaaville tarjolle tuli uudet MasterAir MA612 -sarjan Stealth- ja Stealth ARGB -mallit sekä MA624 Stealth. MA612-mallit perustuvat asymmetriseen rakenteeseen ja ne on varustettu yhdellä kookkaalla, mustaksi anodisoidulla alumiinirivastolla, jonka molemmin puolin on asennettu 120 mm:n SickleFlow-tuulettimet. MA624-mallissa on puolestaan kaksoistornirakenne ja kaksi 140 mm:n SickleFlow-tuuletinta, joskin mukana toimitetaan myös yksi vaihtoehtoinen 120 mm:n tuuletin paremman muistiyhteensopivuuden takaamiseksi. Kuten jo nimistä voi arvata, joukosta vain MA612 Stealth ARGB on varustettu valaistuksella. MA612 Stealthin veroton suositushinta on 79,99 dollaria, M612 Stealth ARGB:n 89,99 dollaria ja MA624 Stealthin 99,99 dollaria.

Voit tutustua Cooler Masterin tämän vuoden tarjontaan tarkemmin yhtiön CMShowcase 2021 -sivustolla.