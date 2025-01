Asuksen messuvalikoimaan kuuluu 27" 4K 240 Hz -uutuuden lisäksi luonnollisesti myös 27" QHD 500 Hz -QD-OLED-pelinäyttö.

Vaikka MSI ehti apajille ensin, ei Asus jää pekkaa pahemmaksi vaan on sekin esitellyt uudet 4. sukupolven QD-OLED-näytöt jo ennen CES 2025 -messuja tai niiden lehdistöpäivää. Kilpailijan uutuuksiin jo tutustuneille luvassa ei ole varsinaisia yllätyksiä, vaan tykitys noudattaa samaa kaavaa.

Asus ROG Swift OLED PG27UCDM on nimensä mukaisesti 27-tuumainen ja se tarjoilee silmille 4K-resoluution 240 hertsin virkistystaajuudella. Näytön virkistystaajuuden voi mukauttaa ruudunpäivitysnopeuteen FreeSync Premium Pro -sertifioidusti ja kuva liikkuu näytölle häviöttömänä, kiitos UHBR20-nopeuteen yltävän DisplayPort 2.1a -liittimen. Mukana on myös USB-C-liitäntä 90 watin USB-PD-tuella ja Asuksen uusi ROG OLED Anti-Flicker 2.0, jonka luvataan vähentävän havaittavaa näytön välkyntää 20 % viime sukupolven QD-OLED-näyttöihin verrattuna.

ROG Strix OLED XG27AQDPG on sekin 27-tuumainen, mutta resoluution jäädessä 2560×1440-tasolle on Asus saanut viritettyä näytön virkistystaajuuden aina 500 hertsiin asti. Virkistystaajuuden ruudunpäivitysnopeuteen synkronoivista teknologioista ei ole mainintaa, mutta lienee turvallista odottaa kyseessä olevan ainakin jonkinlainen Adaptive-sync-toteutus. Asuksen mukaan uuden sukupolven näyttö on myös 20 % aiempaa sukupolvea kirkkaampi (100% ADL).

Asuksen molemmista uutuuksista löytyy luonnollisesti iso joukko tuttuja ominaisuuksia OLED-paneelin suojelemiseksi. Yksi näistä on uusi Neo Proximity Sensor eli läheisyyssensori, joka havaitsee, onko käyttäjä näytön ääressä vai ei ja vaihtaa sen kuvan mustaksi aina tarpeen mukaan pikseleiden säästämiseksi. Sensorin kytkentäetäisyys ja viive on säädettävissä.

