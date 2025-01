Yhtiön valikoiman toinen merkittävä uutuus on niin ikään ensimmäiseksi itseään kehuva 27" QD-OLED-näyttö QHD-resoluutiolla ja peräti 500 hertsin virkistystaajuudella.

CES-messut alkavat virallisesti ensi viikon tiistaina eli 7. tammikuuta, mutta valmistajat eivät näytä malttavan odottaa edes messuja edeltävään lehdistöpäivään uutuuksiensa kanssa. MSI kiirehti olemaan ensimmäinen 27” 4K 240 Hz- ja QHD 500 Hz -näyttöjen julkistaja.

MSI on esitellyt osana CES 2025 -messuvalikoimaansa MPG 272URX QD-OLED:n, markkinoiden ensimmäisen 27” QD-OLED-näytön 4K-resoluutiolla ja 240 hertsin virkistystaajuudella. Näytön paneelin kerrotaan hyödyntävän 5-kerroksista Tandem OLED -paneelia EL Gen 3 -teknologialla, jonka kerrotaan tekevän siitä jopa 30 % tehokkaamman. Yhtiöltä tosin jäi mainitsematta mihin tehokkuus näytön tapauksessa tarkalleen viittaa. Käytännössä kyse on kuitenkin 4. sukupolven QD-OLED-paneelista. 272URX on lisäksi varustettu UHBR20-nopeutta tukevalla DisplayPort 2.1a -liittimellä, joka mahdollistaa koko resoluution ja virkistystaajuuden hyödyntämisen ilman DSC-pakkausta (Display Stream Compression).

MPG 272QR QD-OLED X50 on samaa kokoa edellä mainitun sisarmallin kanssa, mutta sen paneeli yltää vain QHD- eli 2560×1440-resoluutioon. Tarkemman resoluution sijasta näytössä on panostettukin virkistystaajuuteen, joka on saatu viritettyä peräti 500 hertsiin asti. Näytölle luvataan myös VESAn DisplayHDR True Black 500- ja ClearMR 21000 -sertifikaatit ja siitä löytyy niin ikään UHBR20-tasoon yltävä DP2.1a-liitäntä näytölle.

Joukon viimeinen OLED-uutuus MPG 322URX QD-OLED on varustettu jo viime vuonna tutuksi tulleella 4K-resoluutiolla ja 240 hertsin virkistystaajuudella 32”-kokoluokassa. Sen erottaakin aiemmasta tarjonnasta käytännössä lähinnä UHBR20-nopeuteen yltävä DisplayPort 2.1a -näyttöliitin. Kaikki kolme QD-OLED-uutuutta ovat G-Sync Compatible -sertifioituja eli ne tukevat vaihtelevaa virkistystaajuutta Adaptive-syncin kautta.

MPG 274URDFW E16M:n paneelin tyyppiä MSI ei ole paljastanut, mutta 1152 alueen Mini LED -taustavalaistus varmistaa kyseessä olevan jonkinlainen LCD-näyttö. 27” näyttö mahdollistaa Dual-Mode-tuen ansioista sekä 4K-resoluution 160 hertsin että FullHD-resoluution 320 hertsin virkistystaajuudella.

