Asuksen yrityskäyttöön suunnattu NUC valjastaa Microsoftin Copilot+-tekoälyn käyttöönsä Intelin Core Ultra -prosessoreilla.

Asukselta nähtiin tammikuussa pelaajille markkinoitu ROG NUC -minitietokone, mutta nyt valmistaja on julkistanut yrityksille suunnatun ja tekoälyyn panostavan NUC 14 Pro AI -mallin. NUC eli Next Unit of Computing on Inteliltä Asuksen vastuulle viime vuonna siirtynyt minitietokoneiden tavaramerkki.

Uudet 0,6-litraiset ja vain 34 mm:n korkuiset NUC 14 Pro AI -mallit on varustettu Intelin uudehkoilla 200V-sarjalaisilla Core Ultra 5-, 7- ja 9 -prosessoreilla, joissa on sisäänrakennettu Microsoft Copilot+ -tuki tekoälytehtäviin. NUC 14 Pro AI:ssa on myös sisäänrakennetut mikrofonit ja kaiuttimet tekoälyn kanssa työskentelyyn äänikomennoin. Mukana on lisäksi prosessoriin integroitu Intel Arc -grafiikkasuoritin Xe2-arkkitehtuurilla sekä NPU (Neural Processing Unit), jota kehutaan triplasti aiempia malleja nopeammaksi tekoälysuorituskyvyssä. RAM-muistia (LPDDR5X-8533) on tarjolla mallista riippuen 16 tai 32 gigatavua. Tallennustila on NVMe SSD -tyyppiä (PCIe Gen 4×4) aina 2 teratavuun asti.

Tietokoneessa pyörii Windows 11 ja siitä löytyy tuet esimerkiksi Wi-Fi 7:lle, Bluetooth 5.4:lle ja Thunderbolt 4:lle. Turvallisuusominaisuuksia ovat mm. Secure Boot, TPM 2.0 (Trusted Platform Module) ja sormenjälkitunnistus.

Asus ei vielä avannut NUC 14 Pro AI -mallien saatavuutta tai hinnoittelua.

Lähde: Asus Pressroom