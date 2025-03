Android Authority on saanut käsiinsä tietoja Googlen tekemistä ratkaisuista Samsungin kehittämien osien korvaamiseksi vaihtoehtoisilla ratkaisuilla samalla, kun piirien valmistus siirtyy TSMC:lle.

Google valmistelee parhaillaan uutta Tensor G5 -järjestelmäpiiriä seuraavan sukupolven Pixel-laitteisiin. Nyt Android Authority on saanut omilta lähteiltään tietää lisää yksityiskohtia tulevasta järjestelmäpiiristä.

Googlen tiedettiin jo entuudestaan hylänneen Samsungin tulevan järjestelmäpiirinsä kumppanina niin suunnittelun kuin valmistuksenkin suhteen. Valmistus siirtyy TSMC:lle ja viimeisimpien huhujen mukaan modeemivalmistajaksi on valikoitunut MediaTek.

Android Authorityn tietojen mukaan Tensor G5 tulee jatkossakin käyttämään tuttuja Armin suunnittelemia Cortex-sarjan ytimiä. Toistaiseksi ydinten tarkempaa konfiguraatiota ei tiedetä, mutta ne todennäköisesti ovat ARMv9.2-A-arkkitehtuuriin perustuvia, muista nykyisistä järjestelmäpiireistä tuttuja malleja.

Grafiikkaohjaimen osalta Googlen kerrotaan sen sijaan vaihtaneen Armin Mali-arkkitehtuurin Imagination Technologiesin DXT-arkkitehtuuriin. DXT sisältää erittäin kehittyneen säreenseurantatuen, joka on teknisestä näkökulmasta tiettävästi edellä jopa kaikkia tietokonemaailmasta tuttuja arkkitehtuureita. Suorituskyky tulee luonnollisesti riippumaan Googlen valitsemasta ydinkonfiguraatiosta.

Vaikka prosessoriytimet tulevat Armilta ja grafiikkaohjain Imaginationilta, sisältää järjestelmäpiiri myös lukuisia Googlen itsensä kehittämiä yksiköitä. Muistin pakkaaja Emerald Hill ja ääniprosessori AoC ovat tuttuja jo ensimmäisestä Tensorista ja ne jatkavat omissa tehtävissään myös G5:ssä. DSP on niin ikään Googlen itsensä suunnittelema GXP, mutta se tulee tiettävästi päivittymään uuden sukupolven versioon, samoin kuin tekoälykiihdytyksestä vastuussa oleva EdgeTPU.

Videokoodekkien puolella Google on aiemmin käyttänyt omaa BigWave-koodekkiaan AV1-videoille ja Samsungin MFC-koodekkia muille, mutta Tensor G5:ssä nämä korvataan Chips&Median WAVE677DV:llä. Näyttöohjain oli puolestaan aiemmin Samsungin käsialaa, mutta G5:ssä käytössä on VeriSiliconin DC9000. Kuvaprosessorin kerrotaan perustuneen aiemmin Samsungin vastaavaan, johon Google on lisännyt omaa teknologiaansa, mutta se tulee G5:ssä korvautumaan täysin Googlen suunnittelemalla ISP:llä.

Samsung on ollut vastuussa myös mm. useimpien prosessorin väylien ja fyysisten rajapintojen suunnittelusta, samoin kuin SPMI-, PWM- ja UFS-ohjaimista. Tensor G5:ssä väylät ja fyysiset rajapinnat tulevat perustumaan Android Authorityn tietojen mukaan Synopsysin DesignWare-ytimiin, SPMI-ohjain SmartDV:n ohjaimeen ja PWM-ohjain Faraday Technologiesin FTPWMTMR010:aan. UFS-ohjaimen toteutuksesta ei ole vielä muuta tietoa, kuin että se tuskin on enää Samsungin käsialaa. USB3-ohjain tuli ennen ja tulee myös jatkossakin Synopsysin DesignWare-kokoelmasta.

Lähde: Android Authority