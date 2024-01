65 % -kokoluokan näppäimistö on varustettu monitoimisella, kosketusta tukevalla LED-valolistalla.

Asuksen pelibrändi Republic of Gamers on käynyt tuumasta toimeen ja julkistanut ensimmäisen CES 2024 -messuilla esitellyistä oheislaitteista. ROG Falchion RX Low Profile on kompakti näppäimistö mielenkiintoisella uudella ominaisuudella.

65 % -kokoluokan ROG Falchion RX Low Profile on nimensä mukaisesti matalaprofiilinen näppäimistö. Valittavissa on kahdet optiset, tehtaalla voidellut ROG RX Low Profile -kytkimet: lineaariset punaiset tai klikkaavat siniset. Punaisen kytkentäpiste on asetettu 1,0 mm:n ja sinisen 1,5 mm:n syvyyteen 2,8 mm:n kokonaisliikeradalla. Punainen kytkin vaatii alkuun 40 ja pohjaamiseen 55 g:n painallusvoiman ja sininen 55 g:n painallusvoiman kytkentäpisteensä yli.

Näppäimistössä huomio keskittyy helposti sen ylälaitaa kulkevaan LED-koristepaneeliin, johon on piilotettu näppäimistön ässä hihassa. Koristepaneelin valaistus on funktionaalinen ja se tukee kosketusta. Kosketuksella säädettävä asetus valitaan painikkeella näppäimistön takaa ja LEDit osoittavat ja reagoivat sen mukaan tilanteeseen ja kosketukseen.

Näppäinhatut ovat UV-kuorrutettua ABS-muovia. Kuorrutteen luvataan ehkäisevän tehokkaasti hattujen kulumista kiiltäviksi. Hiljaisesta tunnelmasta on vastuussa kaksi äänenvaimennuskerrosta rungon sisällä. Kahdet jalat tarjoavat näppäimistölle kolme mahdollista asentoa. Matalimmassa asennossa koko näppäimistöllä on korkeutta vain 26,5 mm.

Näppäimistö tukee kolmea toimintatilaa. Se toimii luonnollisesti langallisena USB-yhteydellä, mutta tuettuina ovat myös 2,4 GHz:n 1000 Hz:n SpeedNova-teknologia ja Bluetooth. Se käyttää ROG Omni -vastaanotinta, johon saa näppäimistön lisäksi samanaikaisesti kiinni myös yhteensopivan hiiren.

Asus on valitettavasti unohtanut kertoa milloin ROG Falchion RX Low Profile tulee tarkalleen myyntiin. Yhtälailla hukassa ovat tiedot tuetuista näppäinasetteluista ja hintatasosta.

Lähde: Lehdistötiedote