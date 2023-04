ROG Phone 7 -mallisto tulee Suomessa saataville kahtena malli-, muisti- ja värivaihtoehtona.

Asus on julkistanut hetki sitten uuden ROG Phone 7 -pelipuhelinmallistonsa. Ulkoisesti uutuudet muistuttavat varsin pitkälle viimevuotista ROG Phone 6 -mallistoa, mutta lähemmässä tarkastelussa yksityiskohdista voi löytää eroja. Tyyli on edelleen futuristisen pelihenkistä – perusmallin takakuoressa on RGB-valaistu logo ja Ultimate-mallissa kustomoitava 2″ ROG Vision OLED-takanäyttö.

Keskelle laitteen rakennetta sijoitettua Snapdragon 8 gen 2 -järjestelmäpiiriä jäähdytetään GameCool 7 -jäähdytysratkaisulla, joka hyödyntää boorinitridi-lämpötahnan, suuren erikoismuotoillun höyrykammion sekä grafiittikerrosten yhdistelmää. Lisäksi Ultimate-versiossa on AeroActive Portal -jäähdytyskanava, joka mahdollistaa ulkoisen AeroActive Cooler 7 -jäähdyttimen ilmavirran kierrättämisen puhelimen kuorten sisään suoraan järjestelmäpiirin jäähdytyselementille. Puhelimen takakuoreen kiinnitettävä jäähdytin sisältää radiaalituulettimen ja peltier-elementin ja uutena ominaisuutena puhaltaa viilentävää ilmaa myös puhelimen etupuolelle. AeroActive Cooler 7 toimitetaan Ultimate-mallin mukana, mutta on yhteensopiva myös perusmallin kanssa.

AeroActive Cooler 7 -jäähdyttimeen on sisäänrakennettu myös 13×38 mm bassokaiutin, joka toimii 2.1-järjestelmänä puhelimen omien 12×16 mm stereokaiuttimien ohessa. Ääniominaisuuksiin lukeutuu edelleen myös 3,5 mm kuulokeliitäntä, joka mahdollistaa viiveettömän äänentoisto peleissä. Pelaamista ajatellen puhelimen toiselta pitkältä sivulta löytyy tuttuun tapaan ultraääni-olkapainikkeet, joiden toimintovalikoimaa on kasvatettu entisestään.

Näyttö, takakamerat, akku ja latausominaisuudet ovat pysyneet spekseiltään pitkälti samana kuin edeltäjämallissa. Etukamera on päivittynyt käyttämään 32 megapikselin sensoria. Ohjelmistopuolelta löytyy Android 13, joka on höystetty Asuksen omilla suorituskykyyn ja pelaamiseen keskittyvillä kattavilla lisätoiminnoilla.

ASUS ROG Phone 7 ja 7 Ultimate tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 173 x 77 x 10,4 mm

Suojaus: IP54

Materiaalit: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus

Paino: 239 grammaa

6,78” Samsung AMOLED -näyttö, 2448×1080, 165 Hz virkistystaajuus, 720 Hz kosketuksentunnistus, HDR10, 1500 nit (piikki)

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

Muisti ja tallennustila: ROG Phone 7: 12 tai 16 Gt LPDDR5X, 256 tai 512 Gt UFS 4.0 ROG Phone 7 Ultimate: 16 Gt LPDDR5X, 512 Gt UFS 4.0

Takakamera: 50 megapikselin pääkamera, Sony IMX766 1/1,56” sensori,1,0 µm pikselikoko, f1.9 13 megapikselin ultralaajakulma, OV13B-sensori, 120 asteen kuvakulma, f2.2 5 megapikselin makrokamera, OV8856-sensori, f2.0

Etukamera: 32 megapikseliä, OV32C-sensori, 29,4 mm kinovastaava

LTE cat20/18, 5G (N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N18, N20, N25, N26, N28, N38, N40, N41, N48, N66, N77, N78, N79)

Wi-Fi 7 ready, Bluetooth 5.3 (aptX Lossless & Adaptive)

GPS(L1/ L5), Glonass(G1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1i/B1c/B2a), QZSS(L1/L5), NavIC(=IRNSS)

NFC, sormenjäljenlukija näytössä, ultraääni-olkapainikkeet

Eteenpäin suunnatut 12×16 mm Dirac HD -stereokaiuttimet Cirrus Logicin vahvistimella (Hi-Res Audio ulostulo), 3,5 mm ääniliitäntä

USB-C 3.1 (sivuilla) ja USB-C 2.0 (pohjassa)

6000 mAh akku, 65 watin pikalataus, Quick Charge 5, PD Charging

Android 13, 2 Android-versiopäivitystä & 4 vuotta tietoturvakorjauksia

Uutuudet tulevat ennakkotilattavaksi heti ja niiden toimitukset alkavat toukokuun aikana. ROG Phone 7 -perusmalli 12 & 256 Gt muistiyhdistelmällä maksaa 1049 euroa ja 16 & 512 Gt yhdistelmällä 1249 euroa. ROG Phone 7 Ultimate 16 & 512 Gt muistiyhdistelmällä maksaa 1449 euroa. Puhelimet tulevat saataville Giganttiin, Poweriin, Proshopiin ja Asuksen omaan verkkokauppaan. Ennakkotilaajat saavat kaupan päälle langattomat ROG Cetra True Wireless -nappikuulokkeet (7. toukokuuta asti, niin kauan kuin tavaraa riittää).

