Asuksen ROG Phone 6 Pro tekee pesäeroa perusmalliin takakannen LED-matriisin korvaavalla OLED-näytöllä.

ASUS on pitänyt virtuaalisen For Those Who Dare -julkaisutapahtuman netissä. Tapahtuman tähtinä esiintyivät yhtiön kaksi uutta ROG Phone 6 -sarjan puhelinta.

Asuksen uudet ROG Phone 6 ja 6 Pro ovat lähes yhdestä puusta veistettyjä; eroiksi jäävät käytännössä takakansi ja muistin määrä. Kummankin sisällä sykkii Qualcommin tuoreinta lippulaivarautaa eli Snapdragon 8+ Gen 1 -alusta ja ne rakentuvat 6,78-tuumaisen FullHD+-resoluution OLED-näytön ympärille. Näytön kehutaan yltävän 165 hertsin virkistystaajuuteen, 1200 nitin piikkikirkkauteen ja 800 nitin tyypilliseen kirkkauteen sekä tukevan HDR10+-väriavaruutta.

ROG Phone 6:n takakannessa on kookas ROG-logoa näyttävä RGB LED-matriisi, joka tukee kahden värin näyttämistä samanaikaisesti erittäin pehmeiden liukuväriefektien saavuttamiseksi. Yhtiö ei sitä erikseen mainitse, mutta ilmeisesti kyse on siis kahdesta väristä yhdessä LEDissä samanaikaisesti. Paketista löytyy myös kahdeksan valmiiksi luotua tunnelmavalopakettia.

ROG Phone 6 Pron takakannesta löytyy LED-matriisin sijasta pienikokoinen kahden tuuman OLED-näyttö. Oletuksena siihen on ohjelmoitu kuusi erilaista toimintoa, kuten latausanimaatio, saapuva puhelu tai X-tila, mutta käyttäjä voi ladata näytölle myös omia animaatioitaan.

Puhelimen kyljestä löytyy paineen tunnistavat uuden sukupolven AirTrigger 6 -kytkimet, jotka perustuvat ultraäänitunnistimeen. Päivitetyt sensorit tukevat nyt esimerkiksi kaksoistoimintoja ja erilaisia eleitä sekä gyroskooppitähtäystä.

ASUS ROG Phone 6 ja 6 Pron tekniset ominaisuudet:

Strategiset mitat: 173 x 77 x 10,3 mm, 239 grammaa

6,78” AMOLED -näyttö 2448×1080, 165 Hz virkistystaajuus, 720 Hz kosketuksentunnistus, 23 ms viive, HDR10+, Gorilla Glass Victus

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (3,19 GHz Cortex-X2, 3 x 2,75 GHz Cortex-A710, 4 x 1,8 GHz Cortex-A510, Adreno 730) (4nm)

Muisti ja tallennustila: ROG Phone 6: 12 / 256 Gt, 16 / 512 Gt ROG Phone 6 Pro: 18 / 512 Gt

Takakamera: 50 megapikselin Sony IMX766 laajakulma (f/1.9, 1/1,56” sensori, 1,0 µm pikselikoko) 13 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2) 5 megapikselin makrokamera

Etukamera: 12 megapikseliä (27,5 mm kinovastaava)

5G (Taajuustuki mallikohtaista, selvityksessä mikä malli Suomeen tulee)

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC

NFC, Sormenjäljen lukija näytössä, IPX4-roiskesuojaus, paineen tunnistavia lisäpainikkeita

Eteenpäin suunnatut Dirac HD -stereokaiuttimet Cirrus Logicin vahvistimella (Hi-Res Audio ulostulo)

USB-C 3.1 (sivuilla) ja USB-C 2.0 (pohjassa), Asuksen oma lisälaiteliitin

6000 mAh akku, 65 watin pikalataus, Quick Charge 5, PD Charging

Itse puhelinten lisäksi saataville tulee joukko lisälaitteita. AeroActive Cooler 6 vie puhelimen jäähdytyksen uusiin ulottuvuuksiin peltier-jäähdytyksellä, ROG Kunai 3 -peliohjaimesta tulee oma versionsa ROG Phone 6:lle ja ROG Phone 6 Glass Screen Protector -suojalasin tai suojakuorten merkityksiä tuskin tarvitsee avata sen enempää.

ROG Phone 6 on ennakkotilattavissa heti ja toimitukset pohjoismaissa aloitetaan kuluvan kuun loppuun mennessä Phantom Black ja Storm White väreissä. ROG Phoen 6 Pro seuraa perästä avaten tilauksensa 1. elokuuta ja toimitukset seuraavat puolestaan elokuun loppuun mennessä, mutta saataville tulee vain Storm White -väritys. ROG Phone 6:n lähtöhinta on 12 / 256 Gt -konfiguraatiossa 999 euroa ja 16 / 512 Gt -konfiguraatiossa 1149 euroa. ROG Phone 6 Pro on hinnoiteltu 1349 euroon.

ROG Phone 6 -tuotesivut, ROG Phone 6 Pro -tuotesivut