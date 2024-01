Asus julkaisi pelikäyttöön suunnatun ROG NUC -minitietokoneen

NUC-tietokoneet ovat viime syksystä saakka olleet Asuksen heiniä Intelin lopetettua niiden valmistuksen, mutta ROG-tavaramerkin alla niitä ei ole tätä ennen nähty.

Viime viikon CES 2024 -messuilla Asus esitteli joukon ROG-pelituoteuutuuksia – kuten uudet OLED-pelinäytöt – ja monelle harrastajalle mieleinen julkaisu oli varmasti ROG NUC, joka on minikokoinen mutta tehokas pelitietokone modernilla raudalla. NUC (Next Unit of Computing) on yli kymmenen vuotta sitten Intelin lanseeraama minitietokoneiden tuotesarja, joka siirtyi viime vuonna Asuksen repertuaariin.

Uuden ROG NUC:n suorituskykyisempi versio on varustettu Intelin Core Ultra 9 185H -prosessorilla ja RTX 4070 -näytönohjaimella, kun taas vaihtoehtoisessa kokoonpanossa raksuttaa Core Ultra 7 155H ja RTX 4060. RAM-muistipaikkoja ROG NUC:ssa on kaksi, joihin voi asentaa jopa 64 gigatavua DDR5-muistia. PCIe 4.0 -sukupolven M.2 SSD -asemille on kolme paikkaa. Kompakti 2,5 litran kotelo on suunniteltu käytettäväksi ilman työkaluja ja sen voi asettaa joko pysty- tai vaaka-asentoon. Painoa tietokoneella on vain 800 grammaa ja mitoiltaan se on 144 x 112 x 41 mm (L x S x K). Kyljessä komeilee luonnollisesti ROG-logo, jonka valaistus on Asuksen Aura Sync -työkalulla säädettävissä.

Saatavuudesta ja hinnasta Suomessa ei vielä ole tietoa.

Lähde: Asuksen CES 2024 -livelähetys, Tuotesivu