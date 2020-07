Uusi ROG Phone 3 sisältää Android-markkinoiden nopeinta rautaa lähes kaikilla osa-alueilla.

Asus on julkaissut juuri uuden kolmannen sukupolven version ROG Phone -pelipuhelimestaan. Uutuusmalli jatkaa samoissa jalanjäljissä vuosi sitten julkaistun ROG Phone II:n kanssa. Muotoilu on pysynyt hyvin samankaltaisena kuin edeltäjässä, mutta pieniä viilauksia on silti tehty – valmistaja kertoo tehneensä muodoista hieman yksinkertaisemmat. Fyysiset mitat ovat kasvaneet edeltäjästä aavistuksen leveyden ja paksuuden osalta. Takakuoressa on RGB-valaistu ROG-logo, jota voi käyttää myös ilmoitusvalona.

AMOLED-näytön koko on pysynyt samassa 6,6-tuumassa kuin edeltäjässä ja sen ylä- ja alareunassa on edelleen stereokaiuttimet sisältävät kaistaleet. Näytön virkistystaajuus on nostettu 144 hertsiin ja Asuksen mukaan näytön kosketusviive on kutistettu 25 millisekuntiin ja pyyhkäisyviive 18 millisekuntiin.

Suorituskyvystä ROG Phone 3:ssa vastaa uunituore Snapdragon 865+ -järjestelmäpiiri, joka toimii perusversiota korkeammilla kellotaajuuksilla. Piiriä jäähdytetään grafiittikerroksen, höyrykammion ja metallisen jäähdytyselementin avulla ja valmistajan mainospuheiden mukaan se ei throttlaisi lainkaan pelikäytössä. X55-modeemipiirin avulla puhelin tukee myös 5G-yhteyksiä alle 6 GHz:n taajuusalueella sekä jopa Cat.20-nopeusluokan LTE-yhteyksiä (Strix-versiossa heikommat speksit). Järjestelmäpiirin parina on muhkeat 12 tai 16 Gt LPDDR5 RAM -muistia sekä jopa 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa.

Sisällä on 6000 mAh akku, joka Asuksen mukaan latautuu 30 W teholla 70 %:iin (4510 mAh) noin kolmessa vartissa. USB Type-C -liitännät löytyvät sekä pitkältä että lyhyeltä sivulta, joten puhelinta voi ladata luontevasti myös pelaamisen aikana. Kamerapuolella on tarjolla 24 megapikselin etukamera sekä kolme takakameraa. Päätakakamera käyttää Sonyn 64 megapikselin IMX686-sensoria f1.8-laajakulmaobjektiivilla. Sen parina on 13 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä viiden megapikselin makrokamera.

Puhelimen oikeaan kylkeen sijoitetut ultraäänitekniikkaa käyttävät AirTrigger 3 -olkanäppäimet on nyt jaettavissa kahteen osaan ja ne tukevat lisäksi myös pyyhkäisyjä ja pitkää painallusta. Puhelimen myyntipakkauksessa toimitetaan AeroActive Cooler 3 -aktiivijäähdytin, joka tarjoaa myös 3,5 mm ääniliitännän. Lisävarusteena on saatavissa pelitarvikkeita, kuten Kunai 3 Gamepad ja Controller -peliohjaimet, Gaming Clip -kiinnike Xbox- tai PS4-ohjaimelle, Lighting Armor Case 3 -valosuojakuori sekä toisella 6,6-tuumaisella näytöllä varustettu TwinView Dock 3 -näyttötelakka. Myös edellisen sukupolven lisätarvikkeet ovat yhteensopivia ROG Phone 3:n kanssa.

Puhelimessa on Android 10 -käyttöjärjestelmä ja käyttäjä voi valita pelihenkisen ROG UI- sekä kevyemmän Zen UI -käyttöliittymän väliltä.

Asus ROG Phone 3:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 171 x 78 x 9,85 mm

Paino: 240 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, Gorilla Glass 6 edessä, Gorilla Glass 3 takana

6,59” AMOLED, 2340 x 1080 (19,5:9), 144 Hz, HDR10+, 270 Hz kosketuksentunnistus, 650 nits

Qualcomm Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiiri

12 tai 16 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128, 256 tai 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa (NTFS-tuki ulkoiselle USB-kiintolevylle)

5G-tuki, SA & NSA, Sub 6 GHz (N1, N2, N3, N5, N28, N41, N66, N71, N77, N78, N79) (Strix-versiossa N41, N77, N78, N79)

LTE Cat.20/13 (2000/150 Mbit/s) (Strix-mallissa Cat.18/13), 6CA, 4×4 MIMO

802.11 a/b/g/n/ac/ax (2×2 MIMO), Bluetooth 5.1, Wi-Fi Direct, NFC

GNSS GPS(L1/L5), Glonass(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1/B2a), QZSS(L1/L5), NavIC(L5)

Takakamera: 64 Megapikselin IMX686 (0,8 µm pikselikoko), f1.8, 2×1 OCL PDAF 13 megapikselin 125° ultralaajakuva, f2.4 5 megapikselin makrokamera, f2.0 Videotallennus: 8K 30 FPS, 4K 60 FPS & 120 FPS (slo-mo)

Etukamera: 24 megapikseliä, 0,9 um pikselikoko, f2.0, 27 mm polttoväli

6000 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 30W -pikalataus (USB PD 3.0, Quick Charge 4.0 & ASUS HYPERCHARGE)

Puhelimen kyljessä erillinen USB Type-C 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.4

Eteenpäin suunnatut stereokaiuttimet erillisillä NXP TFA9874 -vahvistimilla, GameFX & Dirac HD Sound -tuki

Android 10, ROG UI & Zen UI

ROG Phone 3:n ennakkotilaukset alkavat Suomessa välittömästi jälleenmyyjien (ASUS eShop, Verkkokauppa, Elisa, Power & Gigantti) kautta. Hinnat alkavat 8 & 256 Gt:n Strix Edition -version 829 eurosta ja päätyvät 16 & 512 Gt:n version 1099 euroon.