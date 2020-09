Asus ROG ja Ikea aloittavat yhteistyön pelihuonekalujen merkeissä

Toistaiseksi ei ole kerrottu, mitä kaikkia huonekaluja ja mahdollisia muita laitteita yhteistyön on tarkoitus poikia.

Asuksen Republic of Gamers eli ROG on ilmoittanut aloittaneensa yhteistyön ruotsalaisen huonekalujätti Ikean kanssa. Yhteistyön tavoitteena on luoda täysin uusi pelaajille suunnattu tuotesarja.

Asuksen julkaisema tiedote ei erittele, mitä kaikkia tuotteita yhdessä Ikean kanssa suunniteltuun ”kattavaan kotipelaamisen ekosysteemiin” tulee kuulumaan. Tiedotteessa vihjataan tuotteiden sopivan kaikkialle makuuhuoneesta kellariin ja sisältävän ainakin huonekaluja.

Ensimmäiset sarjaan kuuluvat tuotteet tullaan lanseeraamaan Kiinassa helmikuussa 2021. Tuotevalikoimaa tullaan laajentamaan muualle maailmaan askeleittain ja tuotteiden pitäisi olla saatavilla maailmanlaajuisesti lokakuuhun 2021 mennessä.

Kerro kommenteissa millaisia tuotteita sinä toivoisit Asus ROG- ja Ikea-yhteistyön poikivan ja tuleeko ROG-brändäys sisällyttämään RGB-valaistuksen myös huonekaluihin? Entä uskotko yhteistyön toimivan paremmin, kuin Ikean aiempi Uppkopla-tuotesarjan poikinut yritys päästä pelimarkkinoille?

Lähde: Lehdistötiedote