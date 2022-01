Vielä prototyyppiasteella oleva sovitin tulee vaatimaan myös erikoisversion emolevyn BIOSista toimiakseen, eikä tässä vaiheessa ole varmaa nähdäänkö tuotetta ikinä markkinoilla.

DDR5-muistit saapuivat kuluttajamarkkinoille Intelin 12. sukupolven Core -prosessoreiden myötä. Uusien muistien saatavuus on ollut kuitenkin haastavaa ja emolevyt tukevat vain DDR4- tai DDR5-muisteja, ei molempia, mikä on voinut aiheuttaa päänvaivaa uutta Alder Lake -kokoonpanoa pohtiville.

Asus valmistelee parhaillaan ainakin jonkinlaista ratkaisua ongelmaan. Yhtiön työntekijäksi uskottu Bing on ladannut YouTubeen esittelyvideon, jossa esitellään yhtiön ROG-brändättyä muistiadapteria. Kyseessä on vielä prototyyppi, jonka markkinoille tulosta ei luonnollisesti ole vielä täyttä varmuutta. Mikäli tuote tulee markkinoille, se on ilmeisesti suunniteltu toimimaan vain ROG-brändätyillä Z690-emolevyillä. Videolla emolevynä toimii ROG Maximus Z690 Apex.

Pelkästään sovittimella homma ei kuitenkaan lähde vielä toimimaan, vaan muunnos on astetta monimutkaisempi. DDR4-muisteissa on yksi 64-bittinen ja DDR5-muisteissa kaksi 32-bittistä kanavaa. Lisäksi DDR5-muisteissa jännitteenhallinta tapahtuu itse muistikammalla, kun DDR4 luottaa emolevyn ohjaukseen. Asuksen adapteri hoitaa jännitteenhallinnan, mutta muistikanavien leveysongelman ratkaisu on erikois-BIOS, joka mahdollistaa DDR4-signaalin syöttämisen DDR5:lle suunniteltuja linjavetoja pitkin.

Lähde: AnandTech