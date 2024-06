GPUScore-testikokonaisuuden uusin osa vaatii laitteelta säteenseurantatuen, oli kyse sitten puhelimesta tai järeästä taisteluasemasta.

Kotimaan kamaralta ponnistava Basemark on julkistanut uuden alustariippumattoman grafiikkatestin modernein ominaisuuksin. Uusi Breaking Limit -testi liittyy Relic of Lifen, The Expeditionin, Sacred Pathin ja In Vitron joukkoon osaksi GPUScore-kokonaisuutta.

Basemarkin uusi GPUScore: Breaking Limit on yhtiön mukaan aidosti alustariippumaton ja se tukee yhtä hyvin niin mobiililaitteita kuin tietokoneitakin. Saataville tulee sekä kaikilla toimiva perusversio, että vain tietokoneille tarkoitettu Ultra. Kummallekin testille on yhteistä vaatimus säteenseurantaa tukevasta näytönohjaimesta.

Kuten säteenseurantavaatimuksesta voi nokkelimmat knikkeknattertonit jo johtopäätelläkin, Breaking Limit tukee kiihdytettyjä säteenseurantaefektejä. Tarkemmin säteenseuranta on tuettuna varjojen, heijastusten ja epäsuoran valaistuksen osalta.

Breaking Limitin perusversio tukee standardoiduilla asetuksilla ajettavaa Official-tilaa, vain mobiililaitteilla tuettua Official Native -tilaa, joka on muutoin sama, mutta renderöinti tapahtuu laitteen natiiviseresoluutiolla, sekä Custom-tilaa, jossa käyttäjä voi itse säätää asetuksia. Tietokoneille tarkoitetussa Ultrassa on Official- ja Custom-tilojen lisäksi natiiviversion paikalla DLSS2- tai FSR2-skaalausta tukeva tila.

Basemarkin GPUScore Breaking Limit tukee kaikkia Windows-, Linux-, iOS- ja Android -laitteita, jotka tukevat vähintään DirectX 12-, Vulkan 1.3- tai Metal 3 -rajapintaa ja sisältävät kiihdytettyä säteenseurantaa tukevan näytönohjaimen. Ultra-versio vaatii Windowsin ja 6 Gt tai Ubuntu 20/22:n ja 8 Gt muistia. Todennäköisesti myös muut Linux-jakelut kuin Ubuntut toimivat, mutta niitä ei ole testattu. Yhtiö ei ole paljastanut vielä, milloin testiohjelma julkaistaan ladattavaksi.

Lähde: Basemark