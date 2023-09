Nyt myös be quiet!in edullisin AIO-nestecooleri on varustettu ARGB-valoilla.

Be quiet! on esitellyt tänään uuden nestejäähdytteisen Pure Loop 2 -prosessoricoolerin. Kyseessä on seuraaja kolmisen vuotta sitten julkaistulle ensimmäisen sukupolven Pure Loop -mallille ja se on yrityksen edullisin AIO-nestecoolerivaihtoehto, joka asemoituu viime vuonna julkaistun Pure Loop 2 FX -malliston alapuolelle. Uutuusmalli tulee saataville neljässä eri jäähdytinkoossa – 120, 240, 280 ja 360 mm.

Ensimmäisen sukupolven malliin nähden uusina ominaisuuksina Pure Loop 2 -coolerit tarjoavat PWM-ohjattavan (4000 – 5500 RPM) pumpun, blokkiyksikön reunoja kiertävän ARGB-valaistuksen, sekä uudet Pure Wings 3 -tuulettimet. Uusien tuulettimien kerrotaan tuottavan maksimissaan vajaan 37 dBA melutason ja monitoroivan sekä säätävän pyörimisnopeuttaan jatkuvasti niin, että se pysyy tasanopeuksisena olosuhteista riippumatta.

Edeltäjämallin tapaan pumppuyksikkö on sijoitettu letkujen varrelle ja valmistaja on huomioinut suunnittelussa pumpun mahdollisimman hyvän vaimennuksen. Aiempaan tapaan valmistaja toimittaa myös coolerin mukana pienen 100 ml jäähdytysnestepullon sekä mahdollisuuden täydentää nestekiertoa jäähdyttimessä sijaitsevan täyttöliitännän kautta.

Edelliseen sukupolveen nähden hinnat ovat nousseet 5-10 euroa, eli 120 mm versio maksaa 89,90 euroa, 240 mm 104,90 euroa, 280 mm 114,90 euroa ja 360 mm 129,90 euroa. Valmistaja myöntää coolereilleen kolmen vuoden takuun. Pure Loop 2 -mallit ovat yhteensopivia kaikkien nykyisten AMD- ja Intel-kuluttajaprosessorien kanssa.

Lähde: lehdistötiedote, tuotesivut