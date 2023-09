Vaikka uusien iPhone 15 -mallien purkaminen on entistä helpompaa, on korjaustoimenpiteitä rajoitettu entistä laajemmin ohjelmistorajoituksin.

Kulutuselektroniikan korjausoppaista ja purkuanalyyseista tuttu iFixit on iskenyt työkalunsa Applen uuteen iPhone 15 -mallistoon ja tehnyt tarkemman analyysin Pro Max -huippumallista. Kokonaisuudesta jää iFixitille hapan maku suuhun ja laite saa korjattavuusarvosanaksi 4/10. Syy tähän löytyy rakenteen sijaan ohjelmistopuolelta.

Rakenteellisesti uutuusmalli saa kehuja, sillä se on hieman aiempaa helpompi purkaa. Nyt uudistuksena takakuoren lasin saa irrotettua erikseen, joka mahdollistaa helpomman ja edullisemman takalasin vaihdon. Lisäksi osa sisällä käytetyistä ruuveista on aiempia suurempia. Rakenne ei kuitenkaan ole päivittynyt samanlaiseksi kuin iPhone 14 -malleissa viime vuonna (sekä nykyisissä iPhone 15 -perusmalleissa), sillä takakuoren alta ei pääse käsiksi puhelimen sisäkomponentteihin, vaan sitä varten on edelleen irrotettava näyttö.

Mielenkiintoisina teknisinä yksityiskohtina laitteen sisältä löytyy 17,1 Wh kokoinen akku, Qualcommin X70 5G -modeemi ja A17 Pro -piirin kanssa päällekkäin asennettu SK Hynixin 8 Gt:n LPDDR5-piiri. Max-mallin uusi 5x tetraprism-periskooppikamera on kooltaan suurempi kuin edeltäjän 3x-telekamera, mutta muut kamerat ovat samankokoisia.

Valitettavasti Apple on kasvavissa määrin parittanut komponentteja yhteen laiteyksilön kanssa, joka tekee laitteen korjaamisesta itse tai epävirallisessa huollossa lähes mahdotonta. iFixitin testien mukaan samanlaisesta iPhone 15 Pro Maxista toiseen siirretyistä alkuperäisistä komponenteista vain kuuloke, pääkaiutin, värinämoottori ja USB-C-liitäntä toimivat täysin ja ongelmitta. Kaikki muut testatut komponentit toimivat vaihdon jälkeen vain osittain tai ei lainkaan. Uutena osana paritettujen listalle on lisätty Lidar-elementti sekä langaton latauskäämi. Osan ja laitteen parittamiseksi tarvitaan Applen virallisen huollon System Configuration -huolto-ohjelmisto. Toteutus ei tue ”right to repair” -ajatusta, eikä myöskään pidempää elinkaarta ja turhan elektroniikkaromun minimoimista.

Lisäksi niin hullulta kuin se saattaa kuulostaa, Apple on käytännössä parittanut myös uutena positiivisena parannuksena tulleen vaihdettavan takalasin laitekohtaiseksi, eli uuden takalasin vaihdon yhteydessä se on validoitava Applen System Configuration -ohjelmiston kanssa. Itse takalasissa ei luonnollisestikaan ole älyä, mutta puhelimen langaton latauskäämi on integroitu siihen ja sen vaihtaminen vaatii parittamisen, eli käytännössä lasinvaihdon yhteydessä osat on paritettava Apple virallisessa järjestelmässä, jos langattoman latauksen haluaa toimivan.

