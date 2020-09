BeQuiet! julkaisi uuden edulliseen hintaluokkaan tähtäävän Pure Loop -AIO-nestecoolerisarjan

Pure Loop -sarjan coolereihin kuluttajan on mahdollista lisätä nestettä jäähdyttimessä sijaitsevan täyttöportin kautta.

Saksalainen BeQuiet! on julkistanut uuden Pure Loop AIO (all in one) -nestejäähysarjan. Uutuussarja tähtää valmistajan edellistä Silent Loop mallistoa edullisempaan hintaluokkaan ja uhraa samalla modulaarisuuden kiinteän rakenteen tieltä. Uudet coolerit tulevat saataville neljässä eri koossa – 120, 240, 280 ja 320 mm:n jäähdyttimillä.

Pure Loop -sarjan coolerit muodostuvat pumpun sisältävästä blokkiyksiköstä, letkuista ja malliversion mukaan vaihtuvan kokoisesta jäähdyttimestä. Mukana toimitetaan BeQuiet!:n omaa tuotantoa edustavat Pure Wings 2 -tuulettimet. Edeltäjämallin modulaarisuudesta on luovuttu edullisen hinnan perässä, mutta täysin huollettavuutta ei ole jätetty unholaan – Pure Loop -sarjan nestejäähdyttimet sisältävät täyttöreiän, joka on sijoitettu AIO:n jäähdytinosaan. Kyseisen reiän kautta kokonaisuuden nestemääriä voi lisätä tai laskea tarvittaessa. Pure Loop -sarjan coolereiden paketissa toimitetaan mukana 100 ml:n pullo jäähdytysnestettä täyttöjä varten.

Edulliseen hintaluokkaan tähtäävästä suunnittelusta huolimatta BeQuiet! ei kuitenkaan ole unohtanut täysin nykyisin varsin yleistä blokkiyksikön valaistusta, vaan Pure Loopin blokkiin on sijoitettu suhteellisen maltillinen valkoinen LED-valaistus kiertämään alumiinin väristä keskusta. Blokkiyksikön sisällä hyrräävän pumpun osalta BeQuiet! on keskittynyt erityisesti estämään tärinän aiheuttamaa melua. Pumppu on kiinnitetty letkuihin ja siten eristetty blokkiyksiköstä itsestään, minkä lisäksi pumppuyksikön koteloinnissa on käytetty kumia tärinöiden minimoimiseksi.

Pure Loop -sarja tulee saataville 6. lokakuuta 84,90 (120 mm), 94,90 (240 mm), 104,90 (280 mm) ja 119,90 (360 mm) euron suositushinnoin. Yhteensopivuuden BeQuiet! lupaa kaikille tuoreille kuluttajaprosessoreille lukuun ottamatta AMD:n Ryzen Threadripper -sarjaa. Käytännössä tämä tarkoittaa Intelin LGA 1200/2066/115x/2011(-3)- ja AMD:n AM4/AM3 -alustoja.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote, BeQuiet!