Uusi Silent Base 802 asemoituu suurikokoisten miditornikoteloiden kokoluokkaan.

Be Quiet! on julkaissut virallisesti jo aiemmin syksyllä kiusoittelemansa Silent Base 802 -tornikotelon, joka on seuraaja pari vuotta sitten julkaistulle 801-mallille. Uutuus sijoittuu mallistossa Dark Base 900- ja -700-mallien väliin. Silent Base 802 on suunniteltu käyttäjän tarpeisiin mukautuvaksi ja se kykenee tarjoamaan vahdettavien katto- ja etupaneeliensa avulla joko hyvän ilmavirtauksen tai hyvät äänenvaimennusominaisuudet. Kotelon sisäpaneeleissa on käytetty 10 mm paksua äänenvaimennusmattoa.

Dark Base 900 -mallin tapaan myös Silent Base 802:n emolevykelkka on irrotettavaa mallia ja se on tarvittaessa asennettavissa ylösalaisin niin, että prosessorikanta sijaitsee kotelon keskiosassa ja lisäkorttipaikat vastaavasti yläosassa. Tallennusasemapaikat on toteutettu kotelon etuosaan modulaarisesti, eli ne on mahdollista poistaa ja sijoitella uudelleen yksitellen. Kotelon mukana toimitetaan asennusmahdollisuudet kolmelle 3,5 tuuman tai seitsemälle 2,5 tuuman asemalle – lisäpaikkoja on hankittavissa lisävarusteena. Kotelon jäähdytyksestä huolehtii vakiona kolme 140 mm Pure Wings 2 -tuuletinta – kaikkiaan tuuletinpaikkoja on seitsemän. Etupaneelissa on neliasentoinen tuuletinsäädin kuudelle tuulettimelle.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 539 x 281 x 553 mm (S x L x K)

Paino: 13,5 kg

Materiaalit: teräs, lasi, ABS-muovi

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (30,5 x 27,5 cm), ATX, micro-ATX, M-ITX

Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, mikrofoni, kuuloke, tuuletinsäädin

3,5 tuuman levypaikat: 7 kpl (kotelon mukana 3)

2,5 tuuman levypaikat: 15 kpl (kotelon mukana 7)

Laajennuskorttipaikat: 7 + 2 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 287-449 mm (riippuen levykehikon sijainnista)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm

Virtalähteen maksimipituus: 288 mm

Tuuletinpaikat: Edessä 3 x 120/140 mm, katossa 3 x 120/140, pohjalla, virtalähdesuojassa ja takana 1 x 120/140 mm

Tuulettimet: Pure Wings 2 PWM (max: 1000 RPM, 18,8 dBA, 61,2 CFM); 2 x 140 mm edessä, 1 x 140 mm takana

Jäähdytinyhteensopivuus: max 360 tai 420 mm edessä, max 240 tai 360 mm katossa, max 140 mm takana

Silent Base 802 tulee saataville mustana ja valkoisena, ikkunalla sekä metallikyljellä. Kotelot tulevat saataville marraskuun 17. päivä. Ikkunallisen mallin suositushinta on 169,90 euroa ja ikkunattoman 159,90 euroa.

Lähde: BeQuiet (1)(2)