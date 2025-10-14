Vaikka Windows 10:n tuki päättyy, voivat käyttäjät saada vielä vuoden lisäaikaa Euroopan talousalueella ilmaiseksi saataville tulevan Extended Security Updates -ohjelman avulla.

Microsoftin Windows 10 -käyttöjärjestelmän tuki päättyy tänään. Käyttöjärjestelmä julkaistiin alun perin yli 10 vuotta sitten, 29. heinäkuuta 2015, ja sen viimeinen merkittävä versiopäivitys 22H2 julkaistiin 18. lokakuuta 2022.

Käytännössä Windows 10:n tuen päättyminen tarkoittaa, ettei käyttöjärjestelmälle julkaista enää tietoturva- tai muita päivityksiä. Microsoft on kuitenkin antamassa käyttäjille vielä jatkoaikaa maksullisen ESU- eli Extended Security Updates -ohjelman myötä. Kuluttajille ESU-päivityksiä on luvassa vuoden verran ja yrityksille sekä opetussektorille kolmen vuoden ajan. ESU-ohjelmaan liittyminen vaatii Microsoft-tilin, jolle on kirjauduttava vähintään kerran joka 60. päivä.

Vaikka ESU-ohjelma on maksullinen, saavat Euroopan talousalueella asuvat liittyä päivitysohjelmaan ilmaiseksi. Löydät yltä videon kotimaiselta Opettajan mies -YouTube-kanavalta, jossa käydään läpi helposti, miten ohjelmaan pääsee halutessaan mukaan, vaikkei Windows 10 olisi sitä vielä tarjonnut automaattisesti. Osalle käyttäjistä mahdollisuus liittyä ohjelmaan on tullut saataville ilmaiseksi.

Microsoft suosittelee luonnollisesti kaikille Windows 10:n käyttäjille päivittämistä tuettuun Windows 11 -versioon, mutta siihenkin on tullut mutkia matkalle. Yhtiön ylläpitämä asennusmedioiden luontiin tarkoitettu Windows 11 Media Creation Tool sai 29. syyskuuta päivityksen, jonka julkaisutiedotteessa kerrotaan, ettei sovellus toimi välttämättä oikein Windows 10 -käyttöjärjestelmällä. Väliaikaisratkaisuksi yhtiö kehottaa käyttäjiä lataamaan suoraan Windows 11:n ISO-levykuvan ja lupaa lisäksi, että työkalu korjataan tulevassa päivityksessä.