Uusien Pure Loop 3 -AIO-coolereiden ja Pure Power 13 M -virtalähteiden lisäksi tarjolle tulee valmistajan ensimmäiset Dark Perk -hiiret.

Taipeissa käynnissä olevilla Computex-messuilla nähtiin saksalaiselta be quiet! -valmistajalta uudet Pure Loop 3 -AIO-coolerit prosessoreille, Pure Power 13 M -virtalähteet sekä oheistarvikevalikoimaa täydentämään tuoreet Dark Perk -pelihiiret. Hiiriä valmistajalta ei ole aiemmin nähty, eli kyseessä on uusi aluevaltaus.

Pure Loop 3 on 240, 280 ja 360 mm:n kokovaihtoehdoin saapuva AIO-cooleri, jossa on konstailematon ulkoasu ilman RGB-valoja. Uutuus on LX-isoveljeään edullisempi vaihtoehto ja se on varustettu valmistajan Pure Wings 3 -tuulettimilla. Pumpun tekniikkaa on uudistettu aiemmasta Pure Loop 2 -sukupolvesta.

Pure Loop 3 LX taas on nimensä mukaan Light Wings LX -tuulettimilla varustettu RGB-väriloiston kera. LX-mallia mainostetaan pumpun 6-napaisella moottorilla ja pumppuyksikön vaihdettavilla kansigrafiikoilla, joilla käyttäjä voi säätää kokoonpanonsa estetiikkaa mieleisekseen. Pure Loop 3 LX tulee 240 ja 360 mm:n koossa.

Pure Power 13 M on modulaarinen seuraajamallisto valmistajan aiemmille Pure Power 12– ja 12 M -virtalähteille. Uutuudet noudattavat nykytrendien mukaan ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -virtastandardeja ja ovat energiatehokkuudeltaan sekä 80 Plus Gold- että Cybenetics Gold -sertifioituja. Pure Power 13 M on valittavissa tehovaihtoehdoin 550, 650, 750, 850 ja 1000 wattia. Takuuta virtalähteille myönnetään 10 vuotta.

be quiet! -uutuuksiin lukeutuvat myös valmistajan ensimmäiset pelihiiret Dark Perk Ergo ja Dark Perk Sym. Ergo on oikeakätiseksi muotoiltu ja Sym-malli symmetriseksi. Molemmat hiiret tarjoavat jopa 100 tunnin akunkeston ja painavat 55 grammaa. Niissä on myös 8000 hertsin päivitystaajuus (polling rate) sekä optiset Omron-kytkimet ja 32 000 DPI:n tarkkuus. Konfigurointi hoituu be quiet! IO Center -ohjelmiston kautta. Dark Perkit ovat luonnollista jatkumoa viime kuussa julkaistuille Dark Mount- ja Light Mount -näppäimistöille.

Uudet be quiet! -tuotteet saapuvat myyntiin kesäkuussa (virtalähteet) ja elokuussa (AIO-coolerit ja hiiret) seuraavin suositushinnoin:

Pure Loop 3 240 mm – 84,90 €

Pure Loop 3 280 mm – 99,90 €

Pure Loop 3 360 mm – 104,90 €

Pure Loop 3 LX 240 mm – 99,90 €

Pure Loop 3 LX 360 mm – 119,90 €

Pure Power 13 M 1000 W – 169,90 €

Pure Power 13 M 850 W – 139,90 €

Pure Power 13 M 750 W – 119,90 €

Pure Power 13 M 650 W – 109,90 €

Pure Power 13 M 550 W – 94,90 €

Dark Perk Ergo – 129,90 €

Dark Perk Sym – 129,90 €

Lähde: Sähköpostitiedote