Uudet MMX:t on suunnattu sekä pelaamiseen että yleiskäyttöön.

Audioalan saksalaiskonkari Beyerdynamic julkaisi joulun alla uudet MMX 150- ja MMX 230 -kuulokemallit, joita markkinoidaan pääasiassa pelaamiseen, mutta valmistaja kehuu niiden soveltuvan myös esimerkiksi musiikin kuunteluun ja suoratoistopalveluihin. Langattomat uutuudet ovat valittavissa sekä mustana että valkoisena, ilman RGB-valoja.

Edullisempi MMX 150 on varustettu 40 mm:n kaiutinelementeillä ja sille luvataan 50 tuntia akunkestoa. Melunvaimennustoimintoa kuulokkeissa ei ole. Yhteensopivuus MMX 150:llä on laaja – PC, PlayStation 4 & 5 ja Nintendo Switch Bluetooth-yhteydellä (5.3) sekä myös Xbox, joka tosin vaatii analogisella kaapelilla liittämisen.

Hintavammassa MMX 230:ssa on niin ikään 40 mm:n kaiutinelementit ja lisäksi aktiivinen melunvaimennus (ANC). Sille myös mainostetaan 150-mallia matalampaa langatonta viivettä Bluetooth 6.0 -tuen ansiosta. Xbox-yhteensopivuutta 230:ssa ei kuitenkaan ole. Akunkesto on hieman pidempi 60 tuntia ja 230:n akut ovat tarvittaessa myös vaihdettavissa.

Molempien kuulokkeiden asetuksia voi säätää Beyerdynamic app -mobiilisovelluksella.

MMX 150 ja 230 ovat saatavilla Beyerdynamicilta 179 ja 249 euron suositushinnoin.

Lähde: Beyerdynamic (1, 2)