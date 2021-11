Bloomberg: Huawei suunnittelee puhelinmalliensa lisensointia toisille valmistajille

Huawei on Bloombergin raportin mukaan suunnittelemassa omien puhelinmalliensa lisensointia kolmannen osapuolen valmistajille, sillä Yhdysvaltain pakotteet rajoittavat yrityksen omaa puhelintuotantoa.

Huawei on paininut Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden kanssa jo parisen vuotta, minkä aikana valmistajan puhelinmyynti on kohdannut väistämättä haasteita, eikä yrityksen näkyvyys länsimaissa ole ollut enää entisensä tasolla ja ennen maailman suurin puhelinvalmistaja on tippunut kotimaassaankin kärkikolmikon alapuolelle.

Bloombergin mukaan Huawei on kuitenkin löytänyt keinon parantaa taloudellista asemaansa: uutissivustoin mukaan Huawei suunnittelisi puhelintensa lisensointia kolmansille osapuolille. Bloombergin nimettömän tietolähteen mukaan Huawei suunnittelisi puhelinten lisensointia China Postal and Telecommunications Appliance Co.:lle, joka sitten ostaisi tarvittavat osat, joihin Huawei ei yrityksenä itse pääse käsiksi. Bloombergin toisen lähteen mukaan myös kiinalainen TD Tech Ltd. olisi myymässä Huawein suunnitteluun pohjautuvia puhelimia omalla brändillään.

Suunnittelemiensa puhelinten eteenpäin lisensoiminen voikin Huawein tilanteessa olla varsin houkutteleva vaihtoehto, sillä valmistajan omaa tuotantoa rajoittaa nykyisin Googlen palveluiden puuttumisen lisäksi muun muassa se, ettei yritys kykene valmistamaan Kirin-järjestelmäpiirejään TSMC:n tehtailla. Huawei on ostanut jonkin verran Yhdysvaltaisen Qualcommin piirejä, mutta noistakin kiinalaisyrityksen on käytettävä vain 4G-yhteyksiä tukevia malleja, sillä Huaweille ei pakotteiden myötä voi myydä 5G-modeemin sisältäviä piirejä.

Lähde: Bloomberg