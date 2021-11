Sapphire Rapidsin supertietokoneversiossa on DDR5-muistien lisäksi 64 Gt HBM2e-muistia ja Ponte Vecchioon 128 Xe-ytimeen sisältyy 128 säteenseurantayksikköä.

Intel on ehtinyt kertomaan tulevista piireistään niin prosessori- kuin GPU- ja kiihdytinrintamillakin jo useisiin eri otteisiin. Yhtiöllä oli kuitenkin jälleen muutama uusi tiedonjyvänen jaettavaksi Supercomputing 21 -tapahtumassa.

Intel on esitellyt Supercomputing-tapahtumassa tulevien Sapphire Rapids -palvelinprosessoreidensa järeintä versiota sekä Ponte Vecchiota. Sapphire Rapids HBM ja Ponte Vecchio ovat molemmat käytössä supertietokone Auroran laskentanoodeissa.

Sapphire Rapidsin järeimpään versioon on asennettu neljän prosessorisirun lisäksi neljä HBM2e-muistipinoa. Neljän 16 Gt:n muistipinon myötä prosessorilla on käytössään yhteensä 64 Gt nopeaa muistia 1,4-1,6 Tt/s:n muistikaistan päässä. HBM-muistipinot on yhdistetty prosessosiruihin EMIB-silloilla.

Ponte Vecchion paljastukset liittyvät myös osaltaan muisteihin, mutta mukaan mahtui muutakin uutta. Laskentasirut noudattavat kenties odotettua lähemmin Xe-HPC:n mallia, sillä 128 Xe-ytimen mukana on yhteensä 128 Ray Tracing -yksikköä. Laskentasiruilla on käytössään yhteensä 64 Mt L1-välimuistia ja 408 Mt L2-välimuistia. Ponte Vecchion käyttämät piirit valmistetaan Intel 7-, TSMC N7- ja TSMC N5-valmistusprosesseilla.

Lähde: AnandTech