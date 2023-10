AMD julkaisi Zen 4 -sukupolven Ryzen Threadripper 7000 -sarjan prosessorit

AMD julisti samalla HEDT-markkinat jälleen avatuiksi pienen tauon jälkeen julkaisemalla 7000WX-työasemaprosessoreiden ja WRX90:n rinnalla karsitummat 7000-sarjan prosessorit ja TRX50 HEDT-alustan.

AMD ja Intel ovat kumpikin tahoillaan heittäneet hyvästit erillisille HEDT-markkinoille (High-End DeskTop) ja keskittyneet terästämään sen sijasta ammattilaistyöasemien asemaa palvelinten ja kuluttajamallien välissä. Nyt AMD on kuitenkin pyörtänyt aiemmat puheensa HEDT:in kuolemasta julkaisemalla uuden TRX50-alustan ja Ryzen Threadripper 7000 -sarjan prosessorit työasemapuolen WRX90-alustan ja Pro 7000WX -prosessoreiden rinnalla.

Ryzen Threadripper 7000 -sarja on todellinen paluu HEDT-markkinoille, sillä se alustoineen eroaa työasemaversioista muutoinkin kuin nimeltään. TRX50-emolevyillä on käytössä neljä muistikanavaa ja maksimissaan 48 PCIe 5.0 -linjaa, kun WRX90-alustalla on kahdeksan muistikanavaa ja maksimissaan 128 PCIe 5.0 -linjaa sekä Pro-hallintaominaisuudet.

Alustojen prosessorivalikoimissakin on eroja, mutta TRX50-alusta hyväksyy myös Threadripper Pro 7000WX -prosessorit mikäli käyttäjä sellaisen haluaa. Alustan muut rajoitukset pysyvät kuitenkin voimassa prosessorista riippumatta. Molempien alustojen fyysinen kanta tottelee nimeä sTR5.

Ryzen Threadripper 7000 -sarjaa sisältää kolme mallia: 24-ytimisen 7960X:n, 32-ytimisen 7970X:n ja 64-ytimisen 7980X:n. Maksimi Boost-kellotaajuuksiksi on ilmoitettu 7960X:n ja 7970X:n osalta 5,3 ja 7980X:n kohdalla 5,1 GHz. Prosessoreissa käytetään tuttuja Zen 4 -prosessorisiruja uutta IO-sirua.

Ryzen Threadripper Pro 7000WX -sarja tarjoaa laajemman valikoiman vaihtoehtoja eri tarpeisiin. Prosessorimalleja on viime sukupolven viiden sijasta nyt kuusi, kun tuttujen 12-, 16-, 24-, 32- ja 64-ytimisten mallien rinnalle tulee myös 96-ytiminen vaihtoehto. Niiden TDP-arvo on samat 350 wattia kuin HEDT-malleilla. Löydät prosessoreiden tarkemmat konfiguraatiot yllä olevasta diasta.

Suorituskyvyn osalta AMD julkaisi perusmalleista vain aiemmin uutisessa olleen tuottavan työn testikatsauksen. Työasemapuolen malleista suorituskykyvertailuja löytyy sitten enemmänkin. Yhtiön omien testien mukaan 64-ytimisiä 5995WX:ää ja 7985WX:ää verrattaessa uusi sukupolvi on testistä riippuen 12-46 % edellistä nopeampi. 96-ytiminen 7995WX puolestaan peittoaa Intelin 56-ytimisen Xeon w9-3495X:n neljän sovelluksen testissä 38-123 % erolla. 64-ytiminen 7985WX on AutoCADissa ja Solidworksissa lähes yhtä nopea kuin 7995WX, mutta Ansys Mechanicalissa ja Chaos V-Rayssa lisäytimet antavat jo näkyvää lisäpuhtia.

Sekä Ryzen Threadripper 7000- että Pro 7000 WX -prosessorit saapuvat myyntiin 21. marraskuuta. Kummatkin tulevat saataville suoraan myös jälleenmyyntipaketeissa, kun viime julkaisussa WX-prosessoreita sai alkuun vain valmiissa kokoonpanoissa. Moni HEDT-markkinoita takaisin toivonut saattaa kuitenkin nieleskellä kerran tai kaksi hinnoittelua vilkaistessaan, sillä 24-ytimisen 7960X:n veroton suositushinta on 1499 dollaria, 32-ytimisen 7970X:n 2499 dollaria ja 64-ytimisen 7980X:n peräti 4999 dollaria. 7000 WX -mallien hinnoittelua ei ole lyöty vielä lukkoon.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)