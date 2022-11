AMD:n Ryzen 7000 -sarjan hintoja leikattiin isolla kädellä

Toistaiseksi ei ole varmaa, onko kyseessä Black Week -tarjous vai pysyvä hintaleikkaus, mutta ainakaan Kiinan Singles Dayksi laskeneet hinnat eivät ole nousseet takaisin vahalle tasolleen.

AMD:n Ryzen 7000 -sarja on saanut julkaisunsa jälkeen kritiikkiä korkeista kustannuksista, etenkin kun koko alusta on uusittava kerralla muisteineen päivineen AM4:stä tai Intelin DDR4-alustoista päivitettäessä. Myös hieman AMD:n uutuuksien jälkeen julkaistu Intelin 13. sukupolvi on antanut lisää paineita tarkastella uutuuksien hinnoittelua.

AMD aloitti Ryzen 7000 -sarjan hintojen tarkastamisen alaspäin Kiinasta, jossa suositun Singles Dayn (11.11.) tienoilla laskettiin kaikkien neljän prosessorimallin hintoja isolla kädellä ainakin väliaikaisesti. Suurin prosentuaalinen lasku osui huippumalli Ryzen 9 7950X:ää, jonka hinta tippui jopa 27 % 5499 yuanista 3999 yuaniin. Ryzen 5 7600X:n hinta tippui puolestaan 24 ja Ryzen 7 7700X:n ja Ryzen 9 7900X:n 23 prosenttia.

Nyt myös Eurooppa ja Yhdysvallat ovat seuranneet perästä Black Fridayn edellä, Black Weekin alkumetreillä. Suomessa 16-ytimisen huippumalli Ryzen 9 7950X:n hinta on pudonnut Hinta.fi-hintaseurannan mukaan 840 eurosta 680 euroon, eli noin 19 prosenttia. Pykälää matalampi 12-ytiminen 7900X on puolestaan leikkauttanut hintaansa reilulla 13 prosentilla noin 660 eurosta 570 euroon, 8-ytiminen Ryzen 7 7700X 12,5 %:lla 480:sta 420:een euroon ja 6-ytiminen Ryzen 5 7600X lähes huippumallin veroisesti liki 19 %:lla 370 eurosta 300 euroon. Yhdysvalloissa pudotukset ovat olleet mallista riippuen 12-17 %.

Toistaiseksi ei ole varmuutta onko kyse AMD:n Black Week -kampanjasta, vai pysyvästä pudotuksesta. Ainakaan Kiinan aiemmin tiputetut hinnat eivät kuitenkaan näytä toistaiseksi nousseen, eli toivoa pysyvästä leikkauksesta on.